خبير اقتصادي: مصر تتفوق في الصناعة خلال الفترة الأخيرة .. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة ، الخبير الاقتصادى إن مبادرة الرئيس السيسي لدفع الصناعة المصرية وتوفير السلع من ضمن مبادرات وآليات الدولة فى الفترة الأخيرة كمساهمة فى الناتج المحلى بأكثر من 17% .



وأضاف العمدة، عبر الهاتف ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dMC " أن مصر تتفوق بشدة فى الصناعة فى الفترة الاخيرة، موضحًا أن قطاع الصناعة يعمل على زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام .



وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن عملية تحويل دولة زراعية لدولة صناعية تحتاج إلى عدد كبير من الآليات والاهتمام بشكل مستمر وبالتالي زيادة فى حجم الاقتصاد بشكل سريع ودائم ، لافتًا الى أن الدولة ووزارة الصناعة والتجارة تتعاونان بعدد من المبادرات لزيادة حصة القطاع الخاص من القطاع الصناعى وبالتالى زيادة الصناعة المصرية.



وأكد الخبير الاقتصادى أن هناك خطة مقدمة من وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية فى القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية تصل بصفة عامة الى 50 مليار دولار فى 2022 .



وتابع أن تنمية القطاع الصناعي و الصناعة المحلية ترتبط بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتنشيط السوق المصري، مضيفًا أن الاتجاه للمدن الصناعية والصناعية المتخصصة محاكاة للدول الأخرى مثل الصين والهند وهو ما يزيد من الصناعة المحلية.

