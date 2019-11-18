خبير حقوقي: المشروعات التى أقيمت حديثا تنعكس إيجابيا على فكرة الحقوق والحريات.. فيديو

قال محمود سيد البدوى، المحامى بالنقض والخبير الحقوقى: إنه عند الحديث عن الحقوق والحريات بمصر يتم الحديث عن حزمتين رئيسيتين، أولهما تتعلق بالحقوق المهنية والسياسية، مضيفا إلى أن الحزمة الأخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية .





وأضاف "محمود" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن من تابع الاستعراض الدولى الشامل والتي تخضع كل دول العالم لها وانضمت مصر لها مؤخرا ، جاء نتيجة لوجود نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان والحريات خصوصا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.





وأشار إلى أن حملة 100 مليون صحة التى تتعلق بالجانب الخاص بالحقوق الصحية وحى الأسمرات الخاصة بالحقوق السكنية، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة تقوم بترسيخ فكرة أن مصر تسير بخطوات ثابتة لكى تصل إلى هدفها، ليس فقط للاتفاقيات الدولية التى تقوم بها لكن من أجل تحويل هذه الإتفاقيات والمواد المتعلقة بحقوق الإنسان إلى واقع ملموس إيجابا على المستوى المعيشي الخاص بالمواطن المصرى.



