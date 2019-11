أولهم دانيال سميث مكولي وآخرهم جوناثان كوهين .. قائمة بسفراء أمريكا لدى القاهرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، أمس الأحد، عن وصول السفير الجديد لدى مصر جوناثان كوهين إلى القاهرة، وتقدّمه بأوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية.



وكان السفير جوناثان كوهين حلف اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.



وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، كما شغل سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.



وشغل كوهين أيضًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك، كما شغل أيضًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.



التحق كوهين بوزارة الخارجية الأمريكية كضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها: مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة، موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومساعد تنفيذي لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وكمسئول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية ومسئول مكتب الناتو/البوسنة ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.



وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل كوهين منسقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئول اقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومسئول الشئون القنصلية / اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.



وحصل السفير چوناثان كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986؛ وحصل على درجة الماچستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.



للسفير كوهين وزوجته ليديا كوهين ابنتان، وقد نشأ في مدينه لاجونا بيتش، كاليفورنيا.



يجيد السفير كوهين التحدث بالفرنسية والسويدية والإيطالية، والعبرية بدرجة أقل ويدرس اللغة العربية.



يهوى السفير كوهين ممارسة رياضة العدو والتزلج كما أنه لاعب رجبي وكرة قدم سابق.



وحصل صدى البلد على قائمة بأسماء سفراء الولايات المتحدة في مصر. حين تأسست أول علاقات دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة في عام 1848، عندما قام الرئيس جيمس ك. پولك بتعيين دانيال سميث مكولي، كأول مبعوث في مصر تحت لقب القنصل العام. وانتقل ماك كولي وعائلته إلى مصر في عام 1849. واستمرت العلاقات المصرية الأمريكية منذ 1848، فيما عدا الفترة من 1967-1974، عندما أعلنت الجمهورية العربية المتحدة قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتقع السفارة الأمريكية بمصر في القاهرة بمنطقة جاردن سيتي بشارع توفيق دياب. وإليكم قائمة بأسماء جميع السفراء والقائمين بالأعمال وغيرها من المناصب التي ترأست البعثة في مصر:



دانيال سميث مكولي

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: 14 اغسطس 1848

قدم أوراق اعتماده: 17 مارس 1849

نهاية المهمة: توفي في 24 اكتوبر 1852

ريتشارد ب. جونز

اللقب: وكيل/قنصل عام

عين: 28 ديسمبر 1852

قدم أوراق اعتماده: 7 مايو 1853

نهاية المهمة: حل محله السفير التالي 14 ديسمبر 1853

إدوين ده ليون

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: 24 مايو 1853

قدم أوراق إعتماده: 14 ديسمبر 1853

نهاية المهمة: تخلى عن المنصب في 4 مارس 1861

وليام سيدني ثاير

اللقب: القنصل العام

عين: 20 مارس 1861

قدم أوراق إعتماده: غير معروف. يفترض أنه في 1 يوليو 1861

نهاية المهمة: توفي في 10 ابريل 1864

تشارلز هيل

اللقب: وكيل/قنصل عام

عين: 18 مايو 1864

قدم أوراق إعتماده: حوالي 15 اكتوبر 1864

نهاية المهمة: قدم طلب سحبه في 23 مايو 1870

جورج هـ. بتلر

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: 15 مارس 1870

قدم أوراق إعتماده: 2 يونيو 1870

نهاية المهمة: ترك مصر في 15 يوليو 1872

ريتشارد بيردسلي

اللقب: وكيل/قنصل عام

عين: 24 يوليو 1872

قدم أوراق إعتماده: 24 سبتمبر 1872

نهاية الخدمة: توفي في 23 يناير 1876

ملاحظة: قام الرئيس يوليسيس گرانت بتعيين فردريك مورلي في الوظيفة في 14 فبراير 1876 لكن مورلي اعتذر عن الوظيفة.

إلبرت إي. فارمان

اللقب: وكيل/قنصل عام

عين: 27 مارس 1876

قدم أوراق إعتماده: 17 يوليو 1876

نهاية المهمة: ترك المنصل في 17 مايو 1881

سايمون وولف

اللقب: وكيل/قنصل عام

عين: 30 يونيو 1881

قدم أوراق إعتماده: 22 اكتوبر 1881

نهاية المهمة : ترك المنصب في 27 فبراير 1882

جورج پ. پومروي

اللقب: وكيل/Consul General

عين: 16 ديسمبر 1882

قدم أوراق اعتماده: 1 يوليو 1882

نهاية المهمة: ترك المنصب July 20, 1884

جون كاردويل

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: October 2, 1885

قدم أوراق إعتماده: April 19, 1886

نهاية المهمة: Left Egypt October 7, 1889

يوجين سكايلر[7]

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: June 26, 1889

قدم أوراق إعتماده: November 23, 1889

نهاية المهمة: ترك المنصب July 2, 1890

جون أ. أندرسون

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: February 27, 1891

قدم أوراق إعتماده: July 13, 1891

نهاية المهمة: ترك المنصب April 21, 1892

إدوارد س. ليتل

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: November 15, 1892

قدم أوراق إعتماده: April 22, 1893

نهاية المهمة: ترك المهمة لخلـَفـِه في 22 أغسطس 1893

فردريك كورتلاند پنفيلد

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: May 13, 1893

قدم أوراق إعتماده: December 11, 1893

نهاية المهمة: ترك المهمة لخلـَفـِه في 17 يونيو 1897

توماس هاريسون

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: April 22, 1897

قدم أوراق إعتماده: December 23, 1897

نهاية المهمة: غادر مصر في 22 مارس 1899

جون ج. لونگ

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: October 30, 1899

قدم أوراق إعتماده: April 2, 1900

نهاية المهمة: ترك المنصب July 15, 1903

جون و. ريدل

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: September 8, 1903

قدم أوراق إعتماده: March 28, 1904

نهاية المهمة: ترك المنصب June 9, 1905

لويس م. إدنگز

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: March 23, 1905

قدم أوراق إعتماده: December 23, 1905

نهاية المهمة: ترك المنصب April 14, 1910

پيتر أوگس جاي

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: December 21, 1909

قدم أوراق إعتماده: November 28, 1910 **نهاية المهمة: ترك المنصب October 8, 1913

اولني أرنولد – Political appointee

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: September 2, 1913

قدم أوراق إعتماده: March 23, 1914

نهاية المهمة: Relinquished charge, January 8, 1916

هامپسون گاري – Political appointee

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: October 2, 1917

قدم أوراق إعتماده: February 7, 1918[13]

نهاية المهمة: ترك المنصب December 7, 1919

كارول سپريگ – Political appointee

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: May 11, 1920

قدم أوراق إعتماده: August 2, 1920[14]

نهاية المهمة: Relinquished charge, October 31, 1921

ج. مورتون هاول – Political appointee

اللقب: وكيل/القنصل العام

عين: October 7, 1921

قدم أوراق إعتماده: Unknown[16]

نهاية المهمة: Promoted to Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary June 21, 1922

ج. مورتون هاول – Political appointee

اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

عين: June 21, 1922[15]

قدم أوراق إعتماده: August 28, 1922

نهاية المهمة: Left Egypt, July 6, 1927

فرانكلين موت گنثر – Career FSO

اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

عين: April 5, 1928

قدم أوراق إعتماده: July 19, 1928

نهاية المهمة: Left Egypt, July 30, 1930

وليام جاردين – Political appointee

اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

عين: July 21, 1930 **قدم أوراق إعتماده: October 13, 1930

نهاية المهمة: Left Egypt, September 5, 1933

برت فيش – Political appointee

اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

عين: September 6, 1933

قدم أوراق إعتماده: December 2, 1933

نهاية المهمة: ترك المنصب February 28, 1941

ألكسندر كيرك – Career FSO

اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

عين: February 11, 1941 **قدم أوراق إعتماده: March 29, 1941

نهاية المهمة: ترك المنصب April 29, 1944

س. پينكي تك – Career FSO

اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

عين: May 4, 1944

قدم أوراق إعتماده: June 14, 1944

نهاية المهمة: Promoted to سفير فوق العادة ووزير مفوض, September 19, 1946.

س. پينكي تك – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: September 19, 1946

قدم أوراق إعتماده: October 10, 1946

نهاية المهمة: ترك المنصب May 30, 1948

ستانتون گريفيس – Political appointee

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: July 7, 1948

قدم أوراق إعتماده: 2 سبتمبر 1948

نهاية المهمة: ترك المنصب March 18, 1949

جفرسون كافري – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: July 9, 1949

قدم أوراق إعتماده: September 29, 1949

نهاية المهمة: Left Egypt January 11, 1955

هنري بايرود – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: January 24, 1955

قدم أوراق إعتماده: March 7, 1955

نهاية المهمة: ترك المنصب September 10, 1956

ريموند هير[24] – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: August 14, 1956

قدم أوراق إعتماده: September 25, 1956

نهاية المهمة: Recommissioned and reaccredited to the United Arab Republic on March 10, 1958, after formation of the UAR..

ريموند هير – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: March 10, 1958

قدم أوراق إعتماده: March 19, 1958

نهاية المهمة: ترك المنصب December 18, 1959

ج. فردريك راينهارت – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: January 27, 1960

قدم أوراق إعتماده: March 22, 1960

نهاية المهمة: ترك المنصب May 6, 1961

جون بادو[26] – Political appointee

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض **عين: May 29, 1961

قدم أوراق إعتماده: July 19, 1961

نهاية المهمة: ترك المنصب June 9, 1964

لوسيوس باتل[26] – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: July 31, 1964

قدم أوراق إعتماده: September 22, 1964

نهاية المهمة: ترك المنصب 5 مارس 1967



ريتشارد نولتي – Political appointee

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: April 5, 1967

قدم أوراق إعتماده: لم يقدم أوراق اعتماده

نهاية المهمة: ترك المنصب هرمان آيلتس – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: March 19, 1974

قدم أوراق إعتماده: April 20, 1974

نهاية المهمة: ترك المنصب May 20, 1979

ألفرد آثرتون – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: 17 مايو 1979

قدم أوراق إعتماده: July 2, 1979

نهاية المهمة: ترك المنصب November 12, 1983

نيكولاس ڤليوتس – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: October 7, 1983

قدم أوراق إعتماده: November 24, 1983

نهاية المهمة: ترك المنصب April 1, 1986

فرانك ج. وايزنر – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: August 18, 1986

قدم أوراق إعتماده: August 28, 1986

نهاية المهمة: ترك المنصب June 6, 1991

روبرت پلترو – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: July 2, 1992

قدم أوراق إعتماده: 12 سبتمبر 1991

نهاية المهمة: ترك المنصب 11 ديسمبر 1993

إدوارد واكر – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: 9 مايو 1994

قدم أوراق إعتماده: 20 يوليو 1994

نهاية المهمة: ترك المنصب 7 ديسمبر 1997

دانيال كرتسر – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: 10 نوفمبر 1997

قدم أوراق إعتماده: 13 يناير 1998

نهاية المهمة: ترك المنصب June 22, 2001

ديڤيد ولش – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: 12 يوليو 2001

قدم أوراق إعتماده: 22 سبتمبر 2001

نهاية المهمة: ترك المنصب 15 مارس 2005

فرانسيس ريتشاردونه، الأصغر – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: 2 أغسطس 2005

قدم أوراق إعتماده: 13 نوفمبر، 2005

نهاية المهمة: ح. مارس 2008

مارگرت سكوبي – Career FSO

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: ح. مارس 2008

قدم أوراق إعتماده: 2008

نهاية المهمة: مايو 2011

آن پاترسون

اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عين: ح. مايو 2011

قدم أوراق إعتماده: غير معروف

نهاية المهمة: سبتمبر 2013

توماس هـ. گولدبرگر - Career FSO

المنصب: القائم بالأعمال

عـُيـِّن: سبتمبر 2014

قدم أوراق اعتماده:

أنهى مهمته: ديسمبر 2014

روبرت ستيفن بيكروفت – Career FSO[30]

المنصب: سفير فوق العادة ووزير مفوض

عـُيـِّن: 26 يونيو 2014

قدم أوراق اعتماده: 18 ديسمبر 2014

أنهى مهمته