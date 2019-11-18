أولهم دانيال سميث مكولي وآخرهم جوناثان كوهين .. قائمة بسفراء أمريكا لدى القاهرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، أمس الأحد، عن وصول السفير الجديد لدى مصر جوناثان كوهين إلى القاهرة، وتقدّمه بأوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية.
وكان السفير جوناثان كوهين حلف اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.
وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، كما شغل سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.
وشغل كوهين أيضًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك، كما شغل أيضًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.
التحق كوهين بوزارة الخارجية الأمريكية كضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها: مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة، موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومساعد تنفيذي لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وكمسئول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية ومسئول مكتب الناتو/البوسنة ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.
وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل كوهين منسقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئول اقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومسئول الشئون القنصلية / اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.
وحصل السفير چوناثان كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986؛ وحصل على درجة الماچستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.
للسفير كوهين وزوجته ليديا كوهين ابنتان، وقد نشأ في مدينه لاجونا بيتش، كاليفورنيا.
يجيد السفير كوهين التحدث بالفرنسية والسويدية والإيطالية، والعبرية بدرجة أقل ويدرس اللغة العربية.
يهوى السفير كوهين ممارسة رياضة العدو والتزلج كما أنه لاعب رجبي وكرة قدم سابق.
وحصل صدى البلد على قائمة بأسماء سفراء الولايات المتحدة في مصر. حين تأسست أول علاقات دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة في عام 1848، عندما قام الرئيس جيمس ك. پولك بتعيين دانيال سميث مكولي، كأول مبعوث في مصر تحت لقب القنصل العام. وانتقل ماك كولي وعائلته إلى مصر في عام 1849. واستمرت العلاقات المصرية الأمريكية منذ 1848، فيما عدا الفترة من 1967-1974، عندما أعلنت الجمهورية العربية المتحدة قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتقع السفارة الأمريكية بمصر في القاهرة بمنطقة جاردن سيتي بشارع توفيق دياب. وإليكم قائمة بأسماء جميع السفراء والقائمين بالأعمال وغيرها من المناصب التي ترأست البعثة في مصر:
دانيال سميث مكولي
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: 14 اغسطس 1848
قدم أوراق اعتماده: 17 مارس 1849
نهاية المهمة: توفي في 24 اكتوبر 1852
ريتشارد ب. جونز
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 28 ديسمبر 1852
قدم أوراق اعتماده: 7 مايو 1853
نهاية المهمة: حل محله السفير التالي 14 ديسمبر 1853
إدوين ده ليون
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: 24 مايو 1853
قدم أوراق إعتماده: 14 ديسمبر 1853
نهاية المهمة: تخلى عن المنصب في 4 مارس 1861
وليام سيدني ثاير
اللقب: القنصل العام
عين: 20 مارس 1861
قدم أوراق إعتماده: غير معروف. يفترض أنه في 1 يوليو 1861
نهاية المهمة: توفي في 10 ابريل 1864
تشارلز هيل
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 18 مايو 1864
قدم أوراق إعتماده: حوالي 15 اكتوبر 1864
نهاية المهمة: قدم طلب سحبه في 23 مايو 1870
جورج هـ. بتلر
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: 15 مارس 1870
قدم أوراق إعتماده: 2 يونيو 1870
نهاية المهمة: ترك مصر في 15 يوليو 1872
ريتشارد بيردسلي
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 24 يوليو 1872
قدم أوراق إعتماده: 24 سبتمبر 1872
نهاية الخدمة: توفي في 23 يناير 1876
ملاحظة: قام الرئيس يوليسيس گرانت بتعيين فردريك مورلي في الوظيفة في 14 فبراير 1876 لكن مورلي اعتذر عن الوظيفة.
إلبرت إي. فارمان
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 27 مارس 1876
قدم أوراق إعتماده: 17 يوليو 1876
نهاية المهمة: ترك المنصل في 17 مايو 1881
سايمون وولف
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 30 يونيو 1881
قدم أوراق إعتماده: 22 اكتوبر 1881
نهاية المهمة : ترك المنصب في 27 فبراير 1882
جورج پ. پومروي
اللقب: وكيل/Consul General
عين: 16 ديسمبر 1882
قدم أوراق اعتماده: 1 يوليو 1882
نهاية المهمة: ترك المنصب July 20, 1884
جون كاردويل
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: October 2, 1885
قدم أوراق إعتماده: April 19, 1886
نهاية المهمة: Left Egypt October 7, 1889
يوجين سكايلر[7]
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: June 26, 1889
قدم أوراق إعتماده: November 23, 1889
نهاية المهمة: ترك المنصب July 2, 1890
جون أ. أندرسون
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: February 27, 1891
قدم أوراق إعتماده: July 13, 1891
نهاية المهمة: ترك المنصب April 21, 1892
إدوارد س. ليتل
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: November 15, 1892
قدم أوراق إعتماده: April 22, 1893
نهاية المهمة: ترك المهمة لخلـَفـِه في 22 أغسطس 1893
فردريك كورتلاند پنفيلد
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: May 13, 1893
قدم أوراق إعتماده: December 11, 1893
نهاية المهمة: ترك المهمة لخلـَفـِه في 17 يونيو 1897
توماس هاريسون
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: April 22, 1897
قدم أوراق إعتماده: December 23, 1897
نهاية المهمة: غادر مصر في 22 مارس 1899
جون ج. لونگ
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: October 30, 1899
قدم أوراق إعتماده: April 2, 1900
نهاية المهمة: ترك المنصب July 15, 1903
جون و. ريدل
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: September 8, 1903
قدم أوراق إعتماده: March 28, 1904
نهاية المهمة: ترك المنصب June 9, 1905
لويس م. إدنگز
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: March 23, 1905
قدم أوراق إعتماده: December 23, 1905
نهاية المهمة: ترك المنصب April 14, 1910
پيتر أوگس جاي
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: December 21, 1909
قدم أوراق إعتماده: November 28, 1910 **نهاية المهمة: ترك المنصب October 8, 1913
اولني أرنولد – Political appointee
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: September 2, 1913
قدم أوراق إعتماده: March 23, 1914
نهاية المهمة: Relinquished charge, January 8, 1916
هامپسون گاري – Political appointee
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: October 2, 1917
قدم أوراق إعتماده: February 7, 1918[13]
نهاية المهمة: ترك المنصب December 7, 1919
كارول سپريگ – Political appointee
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: May 11, 1920
قدم أوراق إعتماده: August 2, 1920[14]
نهاية المهمة: Relinquished charge, October 31, 1921
ج. مورتون هاول – Political appointee
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: October 7, 1921
قدم أوراق إعتماده: Unknown[16]
نهاية المهمة: Promoted to Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary June 21, 1922
ج. مورتون هاول – Political appointee
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: June 21, 1922[15]
قدم أوراق إعتماده: August 28, 1922
نهاية المهمة: Left Egypt, July 6, 1927
فرانكلين موت گنثر – Career FSO
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: April 5, 1928
قدم أوراق إعتماده: July 19, 1928
نهاية المهمة: Left Egypt, July 30, 1930
وليام جاردين – Political appointee
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: July 21, 1930 **قدم أوراق إعتماده: October 13, 1930
نهاية المهمة: Left Egypt, September 5, 1933
برت فيش – Political appointee
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: September 6, 1933
قدم أوراق إعتماده: December 2, 1933
نهاية المهمة: ترك المنصب February 28, 1941
ألكسندر كيرك – Career FSO
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: February 11, 1941 **قدم أوراق إعتماده: March 29, 1941
نهاية المهمة: ترك المنصب April 29, 1944
س. پينكي تك – Career FSO
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: May 4, 1944
قدم أوراق إعتماده: June 14, 1944
نهاية المهمة: Promoted to سفير فوق العادة ووزير مفوض, September 19, 1946.
س. پينكي تك – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: September 19, 1946
قدم أوراق إعتماده: October 10, 1946
نهاية المهمة: ترك المنصب May 30, 1948
ستانتون گريفيس – Political appointee
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: July 7, 1948
قدم أوراق إعتماده: 2 سبتمبر 1948
نهاية المهمة: ترك المنصب March 18, 1949
جفرسون كافري – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: July 9, 1949
قدم أوراق إعتماده: September 29, 1949
نهاية المهمة: Left Egypt January 11, 1955
هنري بايرود – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: January 24, 1955
قدم أوراق إعتماده: March 7, 1955
نهاية المهمة: ترك المنصب September 10, 1956
ريموند هير[24] – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: August 14, 1956
قدم أوراق إعتماده: September 25, 1956
نهاية المهمة: Recommissioned and reaccredited to the United Arab Republic on March 10, 1958, after formation of the UAR..
ريموند هير – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: March 10, 1958
قدم أوراق إعتماده: March 19, 1958
نهاية المهمة: ترك المنصب December 18, 1959
ج. فردريك راينهارت – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: January 27, 1960
قدم أوراق إعتماده: March 22, 1960
نهاية المهمة: ترك المنصب May 6, 1961
جون بادو[26] – Political appointee
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض **عين: May 29, 1961
قدم أوراق إعتماده: July 19, 1961
نهاية المهمة: ترك المنصب June 9, 1964
لوسيوس باتل[26] – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: July 31, 1964
قدم أوراق إعتماده: September 22, 1964
نهاية المهمة: ترك المنصب 5 مارس 1967
ريتشارد نولتي – Political appointee
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: April 5, 1967
قدم أوراق إعتماده: لم يقدم أوراق اعتماده
نهاية المهمة: ترك المنصب هرمان آيلتس – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: March 19, 1974
قدم أوراق إعتماده: April 20, 1974
نهاية المهمة: ترك المنصب May 20, 1979
ألفرد آثرتون – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 17 مايو 1979
قدم أوراق إعتماده: July 2, 1979
نهاية المهمة: ترك المنصب November 12, 1983
نيكولاس ڤليوتس – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: October 7, 1983
قدم أوراق إعتماده: November 24, 1983
نهاية المهمة: ترك المنصب April 1, 1986
فرانك ج. وايزنر – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: August 18, 1986
قدم أوراق إعتماده: August 28, 1986
نهاية المهمة: ترك المنصب June 6, 1991
روبرت پلترو – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: July 2, 1992
قدم أوراق إعتماده: 12 سبتمبر 1991
نهاية المهمة: ترك المنصب 11 ديسمبر 1993
إدوارد واكر – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 9 مايو 1994
قدم أوراق إعتماده: 20 يوليو 1994
نهاية المهمة: ترك المنصب 7 ديسمبر 1997
دانيال كرتسر – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 10 نوفمبر 1997
قدم أوراق إعتماده: 13 يناير 1998
نهاية المهمة: ترك المنصب June 22, 2001
ديڤيد ولش – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 12 يوليو 2001
قدم أوراق إعتماده: 22 سبتمبر 2001
نهاية المهمة: ترك المنصب 15 مارس 2005
فرانسيس ريتشاردونه، الأصغر – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 2 أغسطس 2005
قدم أوراق إعتماده: 13 نوفمبر، 2005
نهاية المهمة: ح. مارس 2008
مارگرت سكوبي – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: ح. مارس 2008
قدم أوراق إعتماده: 2008
نهاية المهمة: مايو 2011
آن پاترسون
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: ح. مايو 2011
قدم أوراق إعتماده: غير معروف
نهاية المهمة: سبتمبر 2013
توماس هـ. گولدبرگر - Career FSO
المنصب: القائم بالأعمال
عـُيـِّن: سبتمبر 2014
قدم أوراق اعتماده:
أنهى مهمته: ديسمبر 2014
روبرت ستيفن بيكروفت – Career FSO[30]
المنصب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عـُيـِّن: 26 يونيو 2014
قدم أوراق اعتماده: 18 ديسمبر 2014
أنهى مهمته
وكان السفير جوناثان كوهين حلف اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019.
وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، كما شغل سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.
وشغل كوهين أيضًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك، كما شغل أيضًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.
التحق كوهين بوزارة الخارجية الأمريكية كضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها: مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة، موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومساعد تنفيذي لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وكمسئول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية ومسئول مكتب الناتو/البوسنة ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.
وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل كوهين منسقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئول اقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومسئول الشئون القنصلية / اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.
وحصل السفير چوناثان كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986؛ وحصل على درجة الماچستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.
للسفير كوهين وزوجته ليديا كوهين ابنتان، وقد نشأ في مدينه لاجونا بيتش، كاليفورنيا.
يجيد السفير كوهين التحدث بالفرنسية والسويدية والإيطالية، والعبرية بدرجة أقل ويدرس اللغة العربية.
يهوى السفير كوهين ممارسة رياضة العدو والتزلج كما أنه لاعب رجبي وكرة قدم سابق.
وحصل صدى البلد على قائمة بأسماء سفراء الولايات المتحدة في مصر. حين تأسست أول علاقات دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة في عام 1848، عندما قام الرئيس جيمس ك. پولك بتعيين دانيال سميث مكولي، كأول مبعوث في مصر تحت لقب القنصل العام. وانتقل ماك كولي وعائلته إلى مصر في عام 1849. واستمرت العلاقات المصرية الأمريكية منذ 1848، فيما عدا الفترة من 1967-1974، عندما أعلنت الجمهورية العربية المتحدة قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتقع السفارة الأمريكية بمصر في القاهرة بمنطقة جاردن سيتي بشارع توفيق دياب. وإليكم قائمة بأسماء جميع السفراء والقائمين بالأعمال وغيرها من المناصب التي ترأست البعثة في مصر:
دانيال سميث مكولي
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: 14 اغسطس 1848
قدم أوراق اعتماده: 17 مارس 1849
نهاية المهمة: توفي في 24 اكتوبر 1852
ريتشارد ب. جونز
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 28 ديسمبر 1852
قدم أوراق اعتماده: 7 مايو 1853
نهاية المهمة: حل محله السفير التالي 14 ديسمبر 1853
إدوين ده ليون
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: 24 مايو 1853
قدم أوراق إعتماده: 14 ديسمبر 1853
نهاية المهمة: تخلى عن المنصب في 4 مارس 1861
وليام سيدني ثاير
اللقب: القنصل العام
عين: 20 مارس 1861
قدم أوراق إعتماده: غير معروف. يفترض أنه في 1 يوليو 1861
نهاية المهمة: توفي في 10 ابريل 1864
تشارلز هيل
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 18 مايو 1864
قدم أوراق إعتماده: حوالي 15 اكتوبر 1864
نهاية المهمة: قدم طلب سحبه في 23 مايو 1870
جورج هـ. بتلر
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: 15 مارس 1870
قدم أوراق إعتماده: 2 يونيو 1870
نهاية المهمة: ترك مصر في 15 يوليو 1872
ريتشارد بيردسلي
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 24 يوليو 1872
قدم أوراق إعتماده: 24 سبتمبر 1872
نهاية الخدمة: توفي في 23 يناير 1876
ملاحظة: قام الرئيس يوليسيس گرانت بتعيين فردريك مورلي في الوظيفة في 14 فبراير 1876 لكن مورلي اعتذر عن الوظيفة.
إلبرت إي. فارمان
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 27 مارس 1876
قدم أوراق إعتماده: 17 يوليو 1876
نهاية المهمة: ترك المنصل في 17 مايو 1881
سايمون وولف
اللقب: وكيل/قنصل عام
عين: 30 يونيو 1881
قدم أوراق إعتماده: 22 اكتوبر 1881
نهاية المهمة : ترك المنصب في 27 فبراير 1882
جورج پ. پومروي
اللقب: وكيل/Consul General
عين: 16 ديسمبر 1882
قدم أوراق اعتماده: 1 يوليو 1882
نهاية المهمة: ترك المنصب July 20, 1884
جون كاردويل
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: October 2, 1885
قدم أوراق إعتماده: April 19, 1886
نهاية المهمة: Left Egypt October 7, 1889
يوجين سكايلر[7]
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: June 26, 1889
قدم أوراق إعتماده: November 23, 1889
نهاية المهمة: ترك المنصب July 2, 1890
جون أ. أندرسون
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: February 27, 1891
قدم أوراق إعتماده: July 13, 1891
نهاية المهمة: ترك المنصب April 21, 1892
إدوارد س. ليتل
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: November 15, 1892
قدم أوراق إعتماده: April 22, 1893
نهاية المهمة: ترك المهمة لخلـَفـِه في 22 أغسطس 1893
فردريك كورتلاند پنفيلد
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: May 13, 1893
قدم أوراق إعتماده: December 11, 1893
نهاية المهمة: ترك المهمة لخلـَفـِه في 17 يونيو 1897
توماس هاريسون
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: April 22, 1897
قدم أوراق إعتماده: December 23, 1897
نهاية المهمة: غادر مصر في 22 مارس 1899
جون ج. لونگ
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: October 30, 1899
قدم أوراق إعتماده: April 2, 1900
نهاية المهمة: ترك المنصب July 15, 1903
جون و. ريدل
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: September 8, 1903
قدم أوراق إعتماده: March 28, 1904
نهاية المهمة: ترك المنصب June 9, 1905
لويس م. إدنگز
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: March 23, 1905
قدم أوراق إعتماده: December 23, 1905
نهاية المهمة: ترك المنصب April 14, 1910
پيتر أوگس جاي
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: December 21, 1909
قدم أوراق إعتماده: November 28, 1910 **نهاية المهمة: ترك المنصب October 8, 1913
اولني أرنولد – Political appointee
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: September 2, 1913
قدم أوراق إعتماده: March 23, 1914
نهاية المهمة: Relinquished charge, January 8, 1916
هامپسون گاري – Political appointee
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: October 2, 1917
قدم أوراق إعتماده: February 7, 1918[13]
نهاية المهمة: ترك المنصب December 7, 1919
كارول سپريگ – Political appointee
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: May 11, 1920
قدم أوراق إعتماده: August 2, 1920[14]
نهاية المهمة: Relinquished charge, October 31, 1921
ج. مورتون هاول – Political appointee
اللقب: وكيل/القنصل العام
عين: October 7, 1921
قدم أوراق إعتماده: Unknown[16]
نهاية المهمة: Promoted to Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary June 21, 1922
ج. مورتون هاول – Political appointee
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: June 21, 1922[15]
قدم أوراق إعتماده: August 28, 1922
نهاية المهمة: Left Egypt, July 6, 1927
فرانكلين موت گنثر – Career FSO
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: April 5, 1928
قدم أوراق إعتماده: July 19, 1928
نهاية المهمة: Left Egypt, July 30, 1930
وليام جاردين – Political appointee
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: July 21, 1930 **قدم أوراق إعتماده: October 13, 1930
نهاية المهمة: Left Egypt, September 5, 1933
برت فيش – Political appointee
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: September 6, 1933
قدم أوراق إعتماده: December 2, 1933
نهاية المهمة: ترك المنصب February 28, 1941
ألكسندر كيرك – Career FSO
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: February 11, 1941 **قدم أوراق إعتماده: March 29, 1941
نهاية المهمة: ترك المنصب April 29, 1944
س. پينكي تك – Career FSO
اللقب: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
عين: May 4, 1944
قدم أوراق إعتماده: June 14, 1944
نهاية المهمة: Promoted to سفير فوق العادة ووزير مفوض, September 19, 1946.
س. پينكي تك – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: September 19, 1946
قدم أوراق إعتماده: October 10, 1946
نهاية المهمة: ترك المنصب May 30, 1948
ستانتون گريفيس – Political appointee
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: July 7, 1948
قدم أوراق إعتماده: 2 سبتمبر 1948
نهاية المهمة: ترك المنصب March 18, 1949
جفرسون كافري – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: July 9, 1949
قدم أوراق إعتماده: September 29, 1949
نهاية المهمة: Left Egypt January 11, 1955
هنري بايرود – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: January 24, 1955
قدم أوراق إعتماده: March 7, 1955
نهاية المهمة: ترك المنصب September 10, 1956
ريموند هير[24] – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: August 14, 1956
قدم أوراق إعتماده: September 25, 1956
نهاية المهمة: Recommissioned and reaccredited to the United Arab Republic on March 10, 1958, after formation of the UAR..
ريموند هير – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: March 10, 1958
قدم أوراق إعتماده: March 19, 1958
نهاية المهمة: ترك المنصب December 18, 1959
ج. فردريك راينهارت – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: January 27, 1960
قدم أوراق إعتماده: March 22, 1960
نهاية المهمة: ترك المنصب May 6, 1961
جون بادو[26] – Political appointee
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض **عين: May 29, 1961
قدم أوراق إعتماده: July 19, 1961
نهاية المهمة: ترك المنصب June 9, 1964
لوسيوس باتل[26] – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: July 31, 1964
قدم أوراق إعتماده: September 22, 1964
نهاية المهمة: ترك المنصب 5 مارس 1967
ريتشارد نولتي – Political appointee
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: April 5, 1967
قدم أوراق إعتماده: لم يقدم أوراق اعتماده
نهاية المهمة: ترك المنصب هرمان آيلتس – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: March 19, 1974
قدم أوراق إعتماده: April 20, 1974
نهاية المهمة: ترك المنصب May 20, 1979
ألفرد آثرتون – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 17 مايو 1979
قدم أوراق إعتماده: July 2, 1979
نهاية المهمة: ترك المنصب November 12, 1983
نيكولاس ڤليوتس – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: October 7, 1983
قدم أوراق إعتماده: November 24, 1983
نهاية المهمة: ترك المنصب April 1, 1986
فرانك ج. وايزنر – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: August 18, 1986
قدم أوراق إعتماده: August 28, 1986
نهاية المهمة: ترك المنصب June 6, 1991
روبرت پلترو – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: July 2, 1992
قدم أوراق إعتماده: 12 سبتمبر 1991
نهاية المهمة: ترك المنصب 11 ديسمبر 1993
إدوارد واكر – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 9 مايو 1994
قدم أوراق إعتماده: 20 يوليو 1994
نهاية المهمة: ترك المنصب 7 ديسمبر 1997
دانيال كرتسر – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 10 نوفمبر 1997
قدم أوراق إعتماده: 13 يناير 1998
نهاية المهمة: ترك المنصب June 22, 2001
ديڤيد ولش – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 12 يوليو 2001
قدم أوراق إعتماده: 22 سبتمبر 2001
نهاية المهمة: ترك المنصب 15 مارس 2005
فرانسيس ريتشاردونه، الأصغر – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: 2 أغسطس 2005
قدم أوراق إعتماده: 13 نوفمبر، 2005
نهاية المهمة: ح. مارس 2008
مارگرت سكوبي – Career FSO
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: ح. مارس 2008
قدم أوراق إعتماده: 2008
نهاية المهمة: مايو 2011
آن پاترسون
اللقب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عين: ح. مايو 2011
قدم أوراق إعتماده: غير معروف
نهاية المهمة: سبتمبر 2013
توماس هـ. گولدبرگر - Career FSO
المنصب: القائم بالأعمال
عـُيـِّن: سبتمبر 2014
قدم أوراق اعتماده:
أنهى مهمته: ديسمبر 2014
روبرت ستيفن بيكروفت – Career FSO[30]
المنصب: سفير فوق العادة ووزير مفوض
عـُيـِّن: 26 يونيو 2014
قدم أوراق اعتماده: 18 ديسمبر 2014
أنهى مهمته