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أخبار العالم

من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
جانب من اجتماعات
جانب من اجتماعات اليوم الثانى
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مــيــــس رضـــــا
تتواصل اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تستضيفها الإمارات لليوم الثانى على التوالى، وتنظمها الأمانة العامة، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، حول دور الإعلام في مكافحة الإرهاب ونبذ الكراهية.

وخلال بدء فاعليات اليوم الثانى، ستقدم أربع دول أوراق عمل لكل من الإمارات ومصر والعراق والمغرب ، ويدور موضوع ورقة العمل الإماراتية حول مناقشة القوة الناعمة وكيفية تأثيرها السلبي والإيجابي على المجتمعات، وعلاقة القوة الناعمة بالإرهاب، وكيف تنخرط وسائل الإعلام وخاصة الحديثة منها هذا النوع من الوسائل، والورقة المصرية حول " أثر التوعية الإعلامية والمناهج التربوية في مواجهة فكر الإرهاب".

كما تناقش ورقة عمل جمهورية العراق استخدام تنظيم داعش الإرهابي لوسائل الإعلام لتعزيز انتشاره، فيما يدور موضوع ورقة عمل المملكة المغربية حول "مقاربات إعلامية لمواجهة أشكال الفعل والإعلام الإرهابي في الوطن العربي".

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة اجتماعات جامعة الدول العربية حول دور الإعلام في مكافحة الإرهاب ونبذ الكراهية، التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة من 17-19 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين "نادي دبي للصحافة" و"مؤسسة وطني الإمارات" مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب
من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب
من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب
من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب
من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب
من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب
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