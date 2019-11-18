العربي لشركات فلبينية: المناخ الاستثمارى في مصر جاذب في ظل الاصلاح الاقتصادي

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،أن منتدى الأعمال المصري الفليبيني، يهدف لبحث سبل توطيد التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الخبرات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.



ونوه العربي،في كلمة ألقاها نيابة عنه حسام بحرية، نائب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ،خلال منتدى الأعمال المصري الفلبيني اليوم ،إلى ضرورة إعطاء دفعة قوية لزيادة التبادل التجارى بما يتناسب مع إمكانيات البلدين خاصة ان مصر من الدول الفتية التى يعتبر أغلب المواطنين من من فئات الشباب.



وأشار إلى تمتع المناخ الاستثمارى بعوامل جاذبة فى ظل الإصلاحات التى تسعى الحكومة المصرية للقيام بها بهدف تشجيع الاستثمار وهو ما جعل الاستثمار فى مصر من أعلى عوائد الاستثمار على مستوى العالم.



وقام اتحاد الغرف التجارية بتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين نظرائهم الفلبينين فى مجالات الدواء ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والأغذية العضوية والتوابل والأسماك وعقد صفقات تقديرية واستيرادية لتنشيط التجارة وجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين.









