أهلي ٢٠٠١ يفوز على طلائع الجيش ٢ – ١ في بطولة الجمهورية



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا ، وإبراهيم خاطر أخصائيا للتدليك.



الجدير بالذكر ان مباريات الجولة ١٥كان مقررا اقامتها يوم الجمعة القادم لكن تم تقديم موعدها، بسبب ارتباط منتخب مصر للشباب بقيادة مديره الفني ربيع ياسين بالسفر إلى تونس يوم الخميس المقبل للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا الودية، والتي سيلعب خلالها منتخبنا أمام منتخبات تونس والجزائر والمغرب وبوركينا فاسو.



ولم يلعب الأهلي ضمن الجولة العاشرة بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في المسابقة.

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على مضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على الملعب الفرعي بجهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: عاصم سليم.الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – معاذ أنور – هاني عمرو – محمد أشرف.الوسط: عربي بدر – طه محمود – محمود صابر – أحمد نبيل “كوكا” – محمد سلامة.الهجوم: محمد ياسر.وفي الشوط الثاني شارك يوسف الشوه بدلًا من محمد سلامة، وحسام ياسين بدلًا من محمد ياسر، ويوسف عبد القادر بدلًا من محمود صابر.بدأ طلائع الجيش بالتسجيل أولًا، ولكن الأهلي نجح في ادراك هدف التعادل ،عن طريق محمد ياسر قبل ان ينجح عر بي بدر في احراز هدف التقدم والفوز باللقاء والنقاط ثلاث.بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٧ نقطة، جمعها من الفوز في ٩ مباريات والهزيمة في ٥ مباريات، حيث فاز على سموحة ١ – صفر، وخسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ – صفر، وخسر أمام طنطا ١ – ٢، وفاز على أف سي مصر ٥ – صفر، وخسر أمام المصري ١ – ٢، وفاز على وادي دجلة ٢ – صفر، وعلى الإسماعيلي ١ – صفر، وخسر أمام المقاصة ١ – ٢، وأمام المقاولون ١ – ٢، وفاز على بيراميدز ١ – صفر، وعلى طلائع الجيش ٢ – ١، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ١١ هدفًا في مرماه.