الملك سلمان وولي عهده يبعثان برسالة إلى رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان برسالة إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن خادم الحرمين وولي عهده، عزيا الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.



وبعث كل من الملك وولي عهده برسالة منفصلة لتعزية كل من رئيس الدولة ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شقيقه الشيخ سلطان بن زايد، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.



وأعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.





