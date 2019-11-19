ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فيراري 360 سبايدر تتحطم بالكامل بعد دهسها.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
شهدت إحدى نسخ سوبر كار فيراري 360 سبايدر نهايتها في الفلبين مؤخرًا بعد أن تم تحطيمها بالكامل.

يأتي ذلك بعد أن بدأت الفلبين في فرض قوانين صارمة ضد مختلف الجرائم، ما يتضمن الاستيراد غير القانوني للسيارات إلى داخل البلاد، وهو ما يأتي نتيجة للجمارك والضرائب العالية على مثل هذه السيارات، وقد تم استيراد هذه السيارة على أنها قطع غيار وليست سيارة كاملة.

وحسب الفيديو الذي تم نشره مؤخرًا، تفتقد فيراري 360 واجهتها الأمامية والخلفية وأبوابها قبل تحطيمها، ما قد يكون قد تم الاستعانة بها لأغراض تتعلق ببيع هذه القطع كخردة، ليتم لاحقًا دهسها عبر بلدوزر ضخم بكل سهولة.

يذكر أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، عملت الحكومة الفلبينية على تدمير نسخ مختلفة من سيارات مرسيدس بجانب واحدة من سيارات بورش 911 GT3 في محاولة للتصدي للمهربين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني

هل ستأتي بورش 718 كايمان الكهربائية بقوة 400 حصان؟

ترشيحاتنا

صورة غير لائقة لممثلة في الجيم تثير الجدل.. والفنانة ترد

تغيرات هوائية قادمة من إيران.. تفاصيل الحالة الجوية على السعودية

شاهد.. لحظة اقتحام جماهير جزر القمر مواجهة منتخب مصر

تعرف على سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا | أمين الفتوى يجيب

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

AdvertisementS

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

صورة غير لائقة لممثلة في الجيم تثير الجدل.. والفنانة ترد

خد بالك من الفيشة ..أشياء تزيد من فاتورة الكهرباء

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.. هذه أوصافهم التى جعلت الخالق يعرض عنهم

رضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري.. ويحدد أسماء للتعاقد معها بدلا منه

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

بعد أزمة صورها في الجيم.. معلومات عن الفنانة المغربية أسماء الخمليشي

بعد ترك طفليهما في بير السلم.. تفاصيل جديدة في أزمة المطرب الشعبي شادي الأمير وطليقته

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

أقوى دعاء مستجاب فورا من 9 كلمات أوصى رسول الله بترديده وقت المصيبة

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة إطفاء حرائق

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى