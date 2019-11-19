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برلمان

16 تصريحا لوزيرة الصحة من البرلمان.. أهمها تطبيق نظام عادل لأجور الأطباء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
وزيرة الصحة من البرلمان
وزيرة الصحة من البرلمان
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أسامة علي
اجتمعت بالأمس لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد العمارى بمجلس النواب بوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة، ولذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة بالشئون الصحية ونظام تكليف الأطباء الجديد.

ونرصد فيما يلى أبرز تصريحات لوزيرة الصحة داخل البرلمان:

1- الوزارة عملت على مدار عام للخروج بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية.
2- الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني للأطباء أهم أولويات وزارة الصحة.
3-دعم مجلس النواب مع السلطة التنفيذية كان له عظيم الأثر في التغلب على الكثير من التحديات الصحية.
4-الهدف من البرنامج التدريبي الجديد للأطباء إعطاء من يتم تكليفهم الخبرات والمهارات المهنية، للتعامل مع المريض.
5-هدف الوزارة هو التأهيل والتعليم الطبي الجيد للأطباء وتحسين بيئة العمل بالإضافة إلى تطبيق نظام عادل للأجور.
6- لم يتم تغيير نظام وقانون التكليف المعمول به منذ سنوات و تم زيادة اعتماد عدد المدربين ببرنامج الزمالة المصرية.
7-اعتماد ٣٠٢ مستشفى ضمن برنامج الزمالة المصرية ومعايير اعتمادها نسبة تردد المرضى بالمستشفى ووجود استشاريين مدربين بالزمالة المصرية، وجاهزية المستشفى وتوافر الإمكانيات الطبية.
8-تم الاهتمام بدراسة البنية التحتية المعلوماتية، والمنشآت الطبية، لتدريب الأطباء قبل تطبيق نظام التدريب الجديد.
9- الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية سيتم إعفاؤه من العمل بوحدات الرعاية الأساسية
10-الطبيب يحصل على درجة أخصائي بعد الانتهاء من سنوات الزمالة المصرية
11-وزارة الصحة والسكان ستتحمل كافة تكاليف الزمالة المصرية، إضافةً إلى الماجستير والدكتوراه.
12-مبادرات الصحة العامة مازالت تستكمل عملها ومنها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.
13-تم الاتفاق مع وزيري التربية والتعليم والزراعة على وضع معايير ذات جودة للوجبات الغذائية المقدمة لتلاميذ المدارس.
14-تم توفير علاج الأورام بنسبة ٤٠٪؜ أقل فى التكلفة من أقل دولة في العالم، لمرضى سرطان الثدي.
15-إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الكشف وعلاج مرض الزهري وفيروس بي للسيدات الحوامل العام المقبل.
16-جميع المبادرات الصحية تنفذ تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" وتهدف للاطمئنان على صحة المصريين.
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