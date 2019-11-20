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رياضة

عودة الجماهير.. رسالة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأوليمبي | شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:47 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما وصل له المنتخب الأولمبي من إنجاز بصعوده إلى أولمبياد طوكيو 2020، يمثل نجاحا لمنظومة كاملة وليس نجاحًا فرديًا.

وقال وزير الشباب في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مبروك لكل مصر التأهل للأولمبياد، سعداء به بكل تأكيد، الأداء مشرف للغاية، لاعبو المنتخب يلعبون بقلوبهم وعقولهم وبفكر وثقافة كبيرة.

وأردف صبحي: جميعنا نفخر بذلك، أتمنى أن نستكمل المشوار ونحقق اللقب الأفريقي في المباراة النهائية ، مشيرا إلى أن النجاح لا يأتي صدفة ، جميعنا ندعم ونساند بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، والرياضة جزء من المنظومة، نعيش الآن حالة فريدة مع منتخب مصر الأولمبي.

وعن عودة الجماهير ، أكد وزير الشباب والرياضة أن الجهود تبذل من أجل عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات في مسابقة الدوري ، وهدفنا استكمال المنظومة بعودة الجماهير.
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