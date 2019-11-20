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أخبار البلد

رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يتفقد أعمال التطويرات بمحطة برج العرب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
صورة من الجولة
صورة من الجولة
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نورهان خفاجي
تفقد المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية يرافقه المهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل، محطة برج العرب لمتابعة سير العمل بالمحطة، ولمتابعة حجم إنجاز مشروعات التجديد والتطوير بالمحطة سواء للمعدات أو المنشآت، وأيضآ للتواصل مع العاملين بالمحطة والاستماع إلى المعوقات التى تواجه سير العمل وانتظامه.

وخلال الجولة تفقد رئيس الشركة جراج النقل البري خارج الدائره الجمركيه وتابع حجم العمل الذى تم بمحطة الحريق وطريق الخدمه والسور الحديدي حول الجراج ومحطة الحريق، والاستماع لشرح تفصيلي عن هذه المشروعات من المهندس فادي غانم مدير المحطة.

كما تفقد محمدين غرفة منظمى التحميل ومستوى التجديد ورفع الكفاءة بها والذى يوفر بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين بالمحطة، كما تفقد منطقة ال SORTING AREA واستمع إلى شرح وافى عن نظم العمل بها وعن مدى الجهد المبذول فى أعمال التحميل نظرآ لزيادة عدد الرحلات بالمحطة.

كما تفقد منطقة التحميل إلى المرور على ساحات المعدات وساحات التحميل والورش الفنيه ومتابعة موقف المعدات من حيث العدد والصلاحية الفنية بالتناسب مع عدد الرحلات التى نقوم على خدمتها، ثم تواصل محمدين مع العاملين بحضور المهندس وليد وإستمع إلى كافة ملاحظاتهم لتطوير العمل.
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