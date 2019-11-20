ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بلدية المحلة يواجه بيلا في أول ظهور لـ رضا عبدالعال اليوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق بلدية المحلة ضيفا ثقيلا على منافسه بيلا اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .

وتعد المباراة هي الظهور الأول لـ رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة الذي تم إعلان توليه المنصب الاسبوع الماضي عقب خروج الفريق من بطولة كأس مصر أمام عرب الرمل .

وقام لاعبو الفريق مساء أمس بذبح عجل قبل مواجهة اليوم لفك النحس والعودة لطريق الانتصارات والفوز والدخول في المنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد نقطتين فقط بينما يحتل بيلا المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يتعادل 1- 1 أمام المنصورة

دوري القسم الثاني .. ألعاب دمنهور يتعادل 1-1 مع كفر الزيات

بعد النتائج السلبية.. استقالة كرم جابر من تدريب بلدية المحلة

3 مرشحين لقيادة بلدية المحلة خلفا لـ كرم جابر

محمد صلاح يقترب من البلدية بعد أزمة منتخب السويس

محمد حلمي يقترب من تدريب بلدية المحلة وعودة ورضوان في الصورة

ترشيحاتنا

البسوا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الدولار يرتفع والإسترليني يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بعد قرار شرعنة المستوطنات.. أبو مازن يفجر مفاجأة عن نتنياهو

تفاصيل فضيحة صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض وبيع في سوق العبور

محمد فضل يرشح لاعب واحد فقط للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020

البرلمان يزف بشرى بشأن أسعار الدواء في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش يعمل زي مصطفى..كارمن سليمان تداعب متابعيها بصورة مع زوجها

في رفع الأثقال.. طالبة بـ كفر الشيخ تفوز ببطولة العالم للمكفوفين

تقليدا لـ ياسمين عبدالعزيز.. رانيا يوسف تقع في خطأ تكرار نفس الإطلالة