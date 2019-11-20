بلدية المحلة يواجه بيلا في أول ظهور لـ رضا عبدالعال اليوم

يحل فريق بلدية المحلة ضيفا ثقيلا على منافسه بيلا اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .



وتعد المباراة هي الظهور الأول لـ رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة الذي تم إعلان توليه المنصب الاسبوع الماضي عقب خروج الفريق من بطولة كأس مصر أمام عرب الرمل .



وقام لاعبو الفريق مساء أمس بذبح عجل قبل مواجهة اليوم لفك النحس والعودة لطريق الانتصارات والفوز والدخول في المنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز .



جدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد نقطتين فقط بينما يحتل بيلا المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط .