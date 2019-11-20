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رياضة

مفاجأة مدوية | الخطيب يدعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلي القادمة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:04 م
الخطيب ومحمود طاهر
الخطيب ومحمود طاهر
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منتصر الرفاعى
كشف الإعلامي كريم شحاتة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر عدم الترشح مجددا لرئاسة النادي الأحمر بسبب ظروفه الصحية.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى، إن الخطيب قرر التحالف مع محمود طاهر المنتظر ترشحه للرئاسة بالقلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة.

وأضاف: العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الحالي من المتوقع أن يخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة لتكون المنافسة بين محمود طاهر والعامري فاروق ويدعم الخطيب، في ذلك المقعد محمود طاهر.
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