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تعليم

تسمم دموي.. حقيقة وفاة الطالب عز ضياء الدين بالالتهاب السحائي في الفيوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:31 م
صحة الفيوم تؤكد على
صحة الفيوم تؤكد على عدم وفاة طالب بالالتهاب السحائى
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أصدرت مديرية الصحة والسكان بالفيوم بيانا بخصوص حالة الطفل عز ضياء الدين احمد الذى توفى اليوم بمستشفى حميات إمبابة.
 
جاء فى البيان بناء على ما تم ابلاغنا به من مستشفى حميات امبابة ان التحاليل المعملية التى تم اخذها من الطفل المذكور خالية تماما من الاصابة بالالتهاب السحائي وخالية ايضا من الاصابة بالالتهاب بالمخ .

وأكد مستشفى حميات امبابة ان التحاليل والفحوصات المعملية أكدت ان الطفل مصاب بتسمم دموى ، مما ادى الى وفاته وأن هذا المرض غير معدٍ ولا يحتاج الى اى إجراءات وقائية.

وتهيب مديرية الصحة بالفيوم بالاعلاميين والصحفيين أصحاب القلم الحر، توخى الحذر عند نشر اى اخبار قبل التأكد من صحتها وعدم اثارة الرأى العام .

كما تقدمت الدكتورة أمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم بخالص التعازى الى اسرة الطفل عز ضياء الدين ، سائلة الله ان يتغمده برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .
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