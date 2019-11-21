تم نقلهم بسيارة اللحوم.. مواقع إيران تكشف أعداد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد

كشفت مواقع معارضة إيرانية عن وجود أكثر من 150 جثمان خاص بقتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.



فيما قالت مصادر إلى فضائية إيران انترناشيونال إن قوات تابعة للاستخبارات الإيرانية أخرجت 36 جثة لمحتجين من مستشفى "التأمين الاجتماعي" في العاصمة طهران بسيارة لنقل اللحوم.



ووفق لهذه المصادر فإن عدد القتلى في مستشفيات سجاد كرج وشهريار ومدني كرج والبرز كرج، بلغ 118 شخصا، وذلك لضحايا الاحتجاجات.



وفي خطوة بعيدة عن الإنسانية، طلبت وزارة الاستخبارات من كل أسرة مبلغ 40 مليون تومان لتسليم الجثمان الذي يخصها، واشترطت عدم إقامة مراسم العزاء أو التواصل مع وسائل الإعلام، كرد فعل على مشاركة هؤلاء في الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية.



وكانت منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير سابق لها عن سقوط أكثر من 100 متظاهرا قتيلا في الاحتجاجات التي تشهدها إيران.