رانيا يوسف تتصدر تويتر وردود واسعة من متابعيها بعد إطلالتها بمهرجان القاهرة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #رانيا_يوسف بعد اطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#رانيا_يوسف قفلت المنور وفتحت الشباك

وصبرين قلعت الحجاب وسما المصري اتحجبت



‏رانيا يوسف في كل مهرجان كشفت جزء ف ياريت حد ابن حلال يجمع الاجزاء دي كلها في صورة واحدة

‎#رانيا_يوسف



‏‎#رانيا_يوسف

ايه ده فستان انا اول مره اشوف فستان.





‏‎#رانيا_يوسف والله اللي بتعملوه كتير والله كتير





