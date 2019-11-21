رانيا يوسف تتصدر تويتر وردود واسعة من متابعيها بعد إطلالتها بمهرجان القاهرة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #رانيا_يوسف بعد اطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#رانيا_يوسف قفلت المنور وفتحت الشباك
وصبرين قلعت الحجاب وسما المصري اتحجبت
رانيا يوسف في كل مهرجان كشفت جزء ف ياريت حد ابن حلال يجمع الاجزاء دي كلها في صورة واحدة
#رانيا_يوسف
#رانيا_يوسف
ايه ده فستان انا اول مره اشوف فستان.
#رانيا_يوسف والله اللي بتعملوه كتير والله كتير
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#رانيا_يوسف قفلت المنور وفتحت الشباك
وصبرين قلعت الحجاب وسما المصري اتحجبت
رانيا يوسف في كل مهرجان كشفت جزء ف ياريت حد ابن حلال يجمع الاجزاء دي كلها في صورة واحدة
#رانيا_يوسف
#رانيا_يوسف
ايه ده فستان انا اول مره اشوف فستان.
#رانيا_يوسف والله اللي بتعملوه كتير والله كتير