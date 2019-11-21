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فن

رانيا يوسف تتصدر تويتر وردود واسعة من متابعيها بعد إطلالتها بمهرجان القاهرة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:47 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #رانيا_يوسف بعد اطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#رانيا_يوسف قفلت المنور وفتحت الشباك
وصبرين قلعت الحجاب وسما المصري اتحجبت

‏رانيا يوسف في كل مهرجان كشفت جزء ف ياريت حد ابن حلال يجمع الاجزاء دي كلها في صورة واحدة
‎#رانيا_يوسف

‏‎#رانيا_يوسف
ايه ده فستان انا اول مره اشوف فستان.


‏‎#رانيا_يوسف والله اللي بتعملوه كتير والله كتير


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