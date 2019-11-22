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أخبار العالم

أمريكا: نظام إيران قتل أكثر من 100 متظاهر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجاس، اليوم الجمعة، إن النظام الإيراني قام باعتقال آلاف المتظاهرين، مشيرةً إلى أن واشنطن اطلعت على تقارير تفيد بمقتل أكثر من 100 متظاهر خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة ضد رفع أسعار البنزين.

وأضافت أورتيجاس في بيان نشرته الوزارة: "على الرغم من قطع النظام الإيراني للإنترنت إلا أن الإيرانيين نجحوا في إيصال أدلة مصورة على وحشية النظام للعالم".

وتابعت: "الولايات المتحدة تراقب المظاهرات في إيران عن قرب وتدعم الإيرانيين الذين يخاطرون بحيواتهم".

كانت مدن إيرانية شهدت احتجاجات واعتقلت السلطات عدد من الطلاب خلال الاحتجاجات.

وقال الحرس الثوري إن السلطات الأمنية ألقت القبض على من سماهم "قادة التحركات التخريبية ومثيري الشغب" في 4 محافظات كانوا على صلة بجهات استخبارية أجنبية.
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