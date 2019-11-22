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رياضة

الهلال السوداني يقترب من ضم مدافع الأهلي السابق

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:36 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
اقترب نادي الهلال السوادني من التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي مدافع الاهلي السابق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع " باج نيوز" السوداني، أن نادي الهلال قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع خاليدو كوليبالي، للإنتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وأضاف الموقع، أن الهلال السوداني ينتظر رد الاتحاد السوداني بشأن فتح سوق الإنتقالات، ليتمكن إبرام صفقة كوليبالي، وإدراجه في القائمة الإفريقية.

ولعب ساليف كوليبالي للعديد من الأندية خلال مسيرته أبرزها مازيمبي الكونغولي وأهلي جدة السعودي، والأهلي المصري، والرجاء المغربي.

وكانت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، أوقعت الهلال السوداني رفقة النادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي ، وبلاتينيوم من زيمبابوي.
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