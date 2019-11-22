مجانا لكل الزوار.. تركي ال الشيخ يعلن عن مفاجأة للجمهور

اعلن تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فتح معرض السيارات بموسم الرياض بدايه من الغد لجميع الزوار في الرياض .



وغرد تركي ال الشيخ من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : اعتبارًا من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار ... حياكم كلكم في الجنادرية.



وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة".



حقق موسم الرياض رغبة عشاق المرتفعات من خلال فعالية عشاء فى السماء التى أقيمت فى ونتر وندر لاند الرياض، حيث تعد تجربة مبتكرة للارتفاع عن سطح الأرض ما يقارب 50 مترا على منصة متعلقة للاستمتاع بعشاء فاخر عبر 8 رحلات يوميا كل ساعة، يوجد بها 32 مقعدا فى كل رحلة، إذ يستمتع الجميع بعشاء فاخر وقهوة بطعم لا يضاهى فى أحد المطاعم المتخصصة.



وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار كونها مختلفة في الفكرة والعرض ووثقتها كاميرات الزوار والإعلام تلك التجربة المشوقة.



وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطا للعبة بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130سم فما فوق ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الإرتفاعات كما يمنع التدخين فى جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة .

