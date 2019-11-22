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حوادث

لخلافات زوجية.. شيماء تلقي بنفسها من بلكونة منزلها في بنها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:23 م
سقوط فتاة من اعلى
سقوط فتاة من اعلى - صورة أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
ألقت عاملة بنفسها من بلكونة منزلها بالدور الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها ببنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز بنها بسقوط عاملة من الدور الثالث وإصابتها وعلى الفور انتقل مامور المركز وسيارة الاسعاف.

وأوضحت التحريات أن الزوجه "شيماء ن ع 37 سنة"عامله بمستشفى بنها الجامعي، ألقت بنفسها من بلكونه مسكنها بالدور الثالث بسبب خلافات عائلية مع زوجها ،ويدعي "علي أ ع 44 سنة" قهوجي.

وبسؤال أبنائها وعدد 2 من الجيران رددوا ذات المضمون، حيث نتج عن ذلك إصابتها بكسر في الفقرة القطنية الأولى وفقدان الإحساس بالطرفيين السفليين وكسر بكعب القدمين وخلع بمفصل الكوع الأيسر وارتشاح بالبطن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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