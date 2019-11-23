وزير الأوقاف: بناء الدولة قائم ببقاء القائد في قلب دولته

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن القائد والعلم هما أساس بناء الدولة، مضيفا: طالما راية القيادة مرفوعة والقائد في قلب دولته فبناء الدولة والجيش ما زال قائم، فالجيوش تنهار إما بمقتل القائد أو سقوط الراية.





وأوضح جمعة، خلال لقائه بالواعظات في مسجد النور بالعباسية، أن أول شيء فعله الجنود الأبطال في حرب اكتوبر إنزال العلم الصهيوني ورفع العلم الوطني.





وأكد وزير الأوقاف، أن قضية العلم ليست مجرد قطعة قماش كما كانت الجماعات الارهابية تدعي بل رمز الدولة وقوة الدولة، وقوة الدولة هو قوة الدين ولابد للدين من وطن يحميه.





وأردف: قضية العلم من صميم الفكر الرشيد ورمز لقوة الدولة وبقائها وسيادتها.





واجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، بواعظات الأوقاف المتطوعات بديوان عام الوزارة، فى لقاء مفتوح حول قضايا الشأن العام ودور الواعظات في التوعية بمخاطر الحديث فى الشأن العام بدون علم، وضرورة مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تروجها الجماعات المتطرفة وتفنيدها بالحجة والبرهان.



