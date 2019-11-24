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تكنولوجيا

احكيلي حدوتة.. جوجل تضيف ميزة جديدة لمساعدها الصوتي للأطفال

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:07 ص
My Storytime
My Storytime
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل "Google" الأمريكية، ميزة جديدة لمساعدها الصوتي الذكي "Assistant" ولكن هذه المرة للأطفال، والتى تعرف بـ "My Storytime" حيث تسمح للآباء بتسجيل القصص لأطفالهم وقراءة تلك التسجيلات بواسطة مساعد جوجل.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، صممت هذه الميزة أساسًا للآباء والأمهات، حيث يمكنهم تسجيل صوتهم خلال قراءة فصول من القصص، ومن ثم يمكن للطفل إعادة الاستماع إليها مرة أخرى من خلال المساعدات الذكية على الأجهزة التى تتضمن Nest Hub وNest Mini و Hub Max.

وتقول جوجل إنه بمجرد إعداد هذه الميزة، يتعين على الشخص في المنزل فقط أن يقول "Hey Google, talk to My Storytime" إلى جهاز Google Nest، وسيكون بإمكانهم اختيار تسجيل الفصل الذي يريدون الاستماع إليه مع أطفالهم.

ويمكن للمستخدمين ضبط إعدادات هذه الميزة، من خلال الذهاب إلى الموقع الخاص بالخدمة، وسجل الدخول إلى حسابك في Google، ثم إنشاء حساب خاص للعائلة والبدء في إنشاء مكتبة من القصص المسجلة، وبمجرد مشاركتها مع الوالدين في المنزل، يمكن للأطفال الاستماع إليها في أي وقت.

وكما يمكن لمستخدمي الميزة تسجيل القصص باستخدام ميكروفون مباشرةً من الموقع الرسمي، أو تحميل ملفات صوت MP3 باستخدام أداة داخل لوحة معلومات My Story time.

يذكر أن خلال الأيام الماضية، طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لمساعد الصوتي الذكي "Google Assistant"، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية طلب الاستماع إلى ملخص الأخبار اليومي من مختلف الأجهزة، من خلال هاتف ذكي أو مكبر صوت ذكي يدعم مساعد Google، ويمكنك الحصول على قائمة تشغيل مخصصة للعناوين الرئيسية والقصص اليومية.
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