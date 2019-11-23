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أخبار البلد

تفاصيل برنامج التوعية الأسرية ضمن قافلة الأزهر للفتوى الإلكترونية بالسويس

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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محمد شحتة
واصلت قوافل التوعية الأسرية التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، برنامجها في محافظات مصر وربوعها، ووصلت إلى محطتها الثالثة بمحافظة السويس بعد محافظتي الاسماعيلية و المنيا.

وعقدت الجلسة الافتتاحية للقوافل في قاعة مركز النيل للإعلام بالسويس وحضرها كلٌّ من: الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد الحمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجُبَّة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الفتوىٰ.

وأكَّدَ الشيخ أسامة هاشم الحديدي المديرُ التنفيذيُّ لمركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية خلال الكلمة الافتتاحية علىٰ أهميةِ تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة؛ دعمًا لاستقرار الأسر وحمايتها من التفكك والانهيار باعتبار ذلك أساس البناء السليم.

كما أكد علىٰ ضرورةِ تثقيف الأسرة المصرية تثقيفًا جيِّدًا لتفادي المشكلات التي قد تؤدي إلىٰ تهديدِ استقرارها، وزوال سعادتها.

وشهد الجلسةَ الافتتاحيةَ عددٌ من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلون عن وزارة الأوقاف، والكنائس المصرية، وعددٌ من أساتذة الجامعات، وجمع كبير من الشباب والفتيات.

وفي نهاية اللقاء تمَّ طرح عدد من الأسئلة والمداخلات عن برنامج التوعية الأسرية، وجهوده في تثقيف الأسرة المصرية، وبرنامج المقبلين علىٰ الزواج.

كما انطلق علماءُ الأزهر الشريف وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية في كافة أنحاء وربوع المحافظة لعقد ندواتٍ توعوية ولقاءات مع الجماهير؛ حيث نُظِّمت ندوات صباحية في مقر مديريات التضامن الاجتماعي والصحة.

وشهدت الندواتُ إقبالًا جماهيريًّا وتفاعلًا ملحوظًا من الحضور، ونظرًا لأهمية التواجد في التجمعات الشبابية نُظِّمت ندوات في مراكز شباب المدينة، ومنطقة السيد هاشم، ومنطقة المثلث، ومنطقة التوفيق.

وشملت أهم المحاور التي تركز عليها الحديث، أسس بناء الأسرة السعيدة، اهتمام الإسلام بالأسرة، أهم المشاكل التي تواجه الأسرة، وكيفيةُ التغلب عليها، نماذج من حياة النبي ﷺ الأسرية.

وتواصلت الندوات واللقاءات مع جماهير المحافظة لليوم الثالث؛ حيث عقدت في الفترة الصباحية ندوة تثقيفية في فرعِ شركة النصر للبترول بمنطقة الزيتيات، وشهدت تفاعلًا غيرَ مسبوقٍ من السادةِ الحضور، ومداخلاتٍ مهمَّة تُنَاقش معايير وأسس بناءِ الأسرةِ المُستَقِرَّة المبنية علىٰ نَهْجِ وسَنَن المصطفىٰ ﷺ.

كما تم عقد ندواتٍ في معهديْ المستقبل الإعدادي الثانوي للبنين، والفتيات، حضرها عدد من الطلاب والطالبات، وكانت المحاور الآتية أهم ما تَمَّ طَرْحُه ومناقشته:
- مكانةُ المرأةِ في الإسلام.
- أركان الزواج وشروطه.
- سعادةُ المجتمع تبدأ من الأسرة.
- أهم المشكلات الأُسَرِيَّة وكيفية حلها.
- أهم المعايير والأُسُس التي وضعها الإسلامُ لبناءِ أسرةٍ سعيدة.

وفي آخر أيام اللقاء الجماهيري عقدت ندوات في الفترة الصباحية في مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة التجارة المتقدمة المشتركة، ومدرسة نبوية موسىٰ الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشهيد سامح فؤاد الإعدادية بنين، والمجلس القومي للمرأة، وقوات الأمن المركزي، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وكانت محاور الندوات عن:
١- دور الأسرة في تنمية المجتمع.
٢- كيف تبنىٰ الأسرة السعيدة؟
٣- فترة الخطوبة وأهم الأحكام المتعلقة بها.
٤- الحقوق المشتركة بين الزوجين.
٥- العلم والأخلاق سبيلا السعادة.
٦- كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية.

وناشدت المؤسساتُ الاجتماعية والشبابية بالمحافظة تدعيمَ سبلِ التعاونِ مع برنامج التوعية الأسرية، واستمرار القوافل التوعوية مستقبلا، نظرًا لما لاقته القافلة من نجاح وحفاوة بالمحافظة.
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