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بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 .. شاهد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
انطلقت فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 لليوم الثاني على التوالي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقام تحت شعار «استثمر فى إفريقيا 2019».

وينطلق مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في إفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد المؤتمر عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

ويستعرض مؤتمر استثمر فى إفريقيا 2019 عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الإفريقية، ولا سيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.

ورحب الرئيس السيسي بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية وجميع شركاء التنمية في مؤتمر "إفريقيا 2019" تحت شعار "استثمر في إفريقيا".
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