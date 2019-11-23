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مرأة

إطلالة جريئة .. أمينة خليل تثير الجدل بـ فستان جلد قصير

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:52 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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نهى هجرس
حرصت الفنانة أمينة خليل، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" صورة جديدة تبرز اناقتها وجمالها.

وأطلت أمينة خليل، بفستان قصير من الجلد الأسود اللامع، وذى أكمام طويلة، وبتفصيلة جريئة وملفتة تتناسب مع رشاقتها وجمالها الطبيعى.

وانتعلت الفنانة أمينة خليل، حذاء أسود بكعب عال ومطرز باللون الفضى ليتناسب مع فستانها الأنيق، وحملت حقيبة يد صغيرة وبتصميم مختلف باللون الفضى اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.

واختارت أمينة، مجموعة من الأكسسوارات الفضية اللامعة متكونة من قرط دائرى باللون الفضى مع خاتم بسيط لليد، وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع ظلال خفيفة باللون الأسود لتبرز جمال عيونها، ووضعت القليل من البلاشر باللون الخوخى مع أحمر شفاه باللون البيج الغامق.
إطلالة جريئة .. أمينة خليل تثير الجدل بـ فستان جلد قصير
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