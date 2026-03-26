جامعة العاصمة تظهر في 3 تخصصات ضمن تصنيف QS العالمي للموضوعات 2026

حققت جامعة العاصمة إنجازًا دوليًا جديدًا يعكس تطورها الأكاديمي والبحثي، وذلك بظهورها في ثلاثة تخصصات رئيسية ضمن تصنيف QS World University Rankings by Subject  لعام 2026، أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس جودة التعليم والبحث العلمي وسمعة المؤسسات الأكاديمية.

وجاء هذا التميز من خلال إدراج جامعة العاصمة في تخصص Arts & Design  ضمن الفئة 201–300  عالميًا، لتُعد الجامعة المصرية الوحيدة المدرجة في هذا المجال، بما يعكس ريادتها في التخصصات الفنية والإبداعية، كما ظهرت في تخصص Computer Science & Information Systems  ضمن الفئة 701–750  عالميًا، في دلالة على تنامي حضورها في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب إدراجها في تخصص    Medicine ضمن الفئة 701–850 عالميًا، وهو ما يعكس تطور الأداء الأكاديمي والبحثي في القطاع الطبي.

 أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ظهور الجامعة في هذه التخصصات يعكس نجاح الاستراتيجية المؤسسية التي تركز على دعم البحث العلمي، وتعزيز النشر الدولي، وتحسين السمعة الأكاديمية عالميًا.

كما أوضح الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن هذا التقدم يأتي نتيجة العمل المستمر على تطوير البرامج الدراسية وفق المعايير الدولية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات العالمية، بما يسهم في رفع تنافسية الجامعة على المستوى الدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي، إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتكاملة التي تبذلها وحدة التصنيف الدولي بالتعاون مع مختلف قطاعات الجامعة، خاصة في مجالات تحسين جودة البيانات، وزيادة النشر الدولي، وتعزيز الظهور الأكاديمي عالميًا.

وأكدت إدارة جامعة العاصمة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، والتوسع في التخصصات المدرجة، بما يدعم رؤية الجامعة نحو التميز والابتكار.

جامعة العاصمة تصنيف QS التصنيف الدولي

