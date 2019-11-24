توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 24-11-2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



:برج الحمل

مهيناً: يخفف المحيطون بك في العمل الضغط المهني المسلط عليك بمساعدتهم لك ويبشرك الفلك بالاستقرار المنتظر

عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية ولقاءات حارة، و تتعدد المناسبات الاجتماعية التي تصلك ببعض الاشخاص المميزين

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبياً وتاكد ان النظرة الايجابية للمور هي سر اي نجاح

برج الثور:

مهنياً: تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نشر أو ترويج أو بيع، كن جاهزاً لبعض العروض والتطورات الايجابية التى تكون فى صالحك

عاطفياً: تمضي هذا اليوم بالقرب من الشريك، مغادراً الجمود، مستغنياً عن العقلانية التي عرفت بها وتجديدا للحب بينكما

صحياً: وضعك الجسدي جيد، تتبع في حياتك نظاماً متوازناً يؤمن لك الاستقرار صحيا



برج الجوزاء:

مهنياً: قد يطرأ ما يثير اشمئزازك أو غضبك في المجال المهني، وقد تدفعك الانفعالات رفض صفقة او عرض مهم

عاطفياً: يوم ملائم للبدء بعلاقة عاطفية قد تتحول إلى ارتباط دائم وخصوصاً أنك تبدو في وضع ممتاز وتتوق إلى الاستقرار

صحياً: صحتك على خير ما يرام على الرغم من عملك الكثير وانشغالاتك الكثيرة



برج السرطان:

مهنياً: ينصحك الفلك هذا اليوم الاستفادة من نصائح الزملاء وخبرتهم يمكنك أن تزيد من مدخولك وتحسن استثماراتك

عاطفياً: تكثر الصدامات وتعاني على الأرجح عدم تفهم الحبيب حاجاتك الشخصية أو عدم تقديره رغبتك في بعض الحرية

صحياً: تمر بفترة متشنجة تنعكس توتراً شديداً في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه



برج الاسد:

مهنياً:من الممكن ان تناقش هذ اليوم مسألة مهنية أو مالية وتضع ميزانية معينة لا تخف يا عزيزي فالفلك يبشرك بارباح مستقبلية

عاطفياً: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم

صحياً: قد تشعر بإرهاق جسدي، لكن إذا تعرضت لأي عارض صحي فلا تهتم











برج العذراء:

مهنياً: قد تثار اليوم قضية عنفوان أو كرامة تجعلك تنتفض على واقع معيّن وبدء صفحة جديدة

عاطفياً: يكون من اللافت جداً قيام أحد من هم حولك بمحاولات للفت انتباهك، لكنك لن تعيرهم أي اهتمام

صحياً: تحسن اختيار لائحة طعامك المفيدة، بعدما وضعت حداً للإفراط في تناول المأكولات المضرّة



:برج الميزان

مهنياً: يتعقد برنامج وقتك بعض الشيء، واليوم هو الوقت المناسب لتكون على مستوى المشاريع التي ستدافع عنها

عاطفياً: تدعو الشريك إلى مصاحبتك في هدوء الحياة فلا دعوات صاخبة ولا حياة اجتماعية حافلة

صحياً: من حسن حظك أنك محاط بأشخاص لا يقلون عنك اهتماماً بالشأن الرياضي، ما يشجعك على ممارستها بانتظام



برج العقرب:

مهنياً: الفلك اليوم يبشرك ببعض التحسن في حياتك المهنية، وتفيض حيوية ونشاطاً فى عملك

عاطفياً: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّباً منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية وايام الرومانسية

صحياً: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار



برج القوس:

مهنياً: يحيطك الفلك هذا اليوم بالأجواء المهنية الواعدة بعد فترة من الركود والجمود غير الاعتيادي

عاطفياً: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة

صحياً: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك

برج الجدي

مهنياً: يلائمك هذا اليوم ويخفف الضغط عنك على المستوي المهني، ويحمل إليك بعض التطمينات والبشارات السعيدة

عاطفياً: إنه يوم العاطفة والحب والحضور الاجتماعي، إذا كنت عازباً احتمالات كثيرة أن تلتقي "توأم روحك

صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة افضل

برج الدلو:

مهنياً: تحتفل اليوم بجاذبية كبيرة على الصعيدى الشخصي والمهني وسحر تمارسه على الجميع ولا ترفض التعامل مع الآخرين

عاطفياً: تناقش بعض الشؤون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وصائبة وقد تكون هناك تحولات تغير مجري حياتك العاطفية

صحياً: انتبه لحوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها





برج الحوت:

مهنياً: يبشرك الفلك اليوم بيوماً جميلاً ولا داعي إلى تلطيف الكلمة، ويحمل بالتأكيد حلولاً تخلصك من التعب المهني

عاطفياً: لا تصدر الأحكام العشوائية على الشريك، لأنك قد تظلمه من دون مبرّر فكن اكثر حنية وتفهم ولا تكون سليط اللسان

صحياً: تنظيم مواعيد الطعام يؤدي دوراً ايجابيا في حياتك الصحية حي تلاحظ ان صحتك اصبحت فى احسن حال

