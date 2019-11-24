توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 24-11-2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهيناً: يخفف المحيطون بك في العمل الضغط المهني المسلط عليك بمساعدتهم لك ويبشرك الفلك بالاستقرار المنتظر
عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية ولقاءات حارة، و تتعدد المناسبات الاجتماعية التي تصلك ببعض الاشخاص المميزين
صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبياً وتاكد ان النظرة الايجابية للمور هي سر اي نجاح
برج الثور:
مهنياً: تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نشر أو ترويج أو بيع، كن جاهزاً لبعض العروض والتطورات الايجابية التى تكون فى صالحك
عاطفياً: تمضي هذا اليوم بالقرب من الشريك، مغادراً الجمود، مستغنياً عن العقلانية التي عرفت بها وتجديدا للحب بينكما
صحياً: وضعك الجسدي جيد، تتبع في حياتك نظاماً متوازناً يؤمن لك الاستقرار صحيا
برج الجوزاء:
مهنياً: قد يطرأ ما يثير اشمئزازك أو غضبك في المجال المهني، وقد تدفعك الانفعالات رفض صفقة او عرض مهم
عاطفياً: يوم ملائم للبدء بعلاقة عاطفية قد تتحول إلى ارتباط دائم وخصوصاً أنك تبدو في وضع ممتاز وتتوق إلى الاستقرار
صحياً: صحتك على خير ما يرام على الرغم من عملك الكثير وانشغالاتك الكثيرة
برج السرطان:
مهنياً: ينصحك الفلك هذا اليوم الاستفادة من نصائح الزملاء وخبرتهم يمكنك أن تزيد من مدخولك وتحسن استثماراتك
عاطفياً: تكثر الصدامات وتعاني على الأرجح عدم تفهم الحبيب حاجاتك الشخصية أو عدم تقديره رغبتك في بعض الحرية
صحياً: تمر بفترة متشنجة تنعكس توتراً شديداً في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه
برج الاسد:
مهنياً:من الممكن ان تناقش هذ اليوم مسألة مهنية أو مالية وتضع ميزانية معينة لا تخف يا عزيزي فالفلك يبشرك بارباح مستقبلية
عاطفياً: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم
صحياً: قد تشعر بإرهاق جسدي، لكن إذا تعرضت لأي عارض صحي فلا تهتم
برج العذراء:
مهنياً: قد تثار اليوم قضية عنفوان أو كرامة تجعلك تنتفض على واقع معيّن وبدء صفحة جديدة
عاطفياً: يكون من اللافت جداً قيام أحد من هم حولك بمحاولات للفت انتباهك، لكنك لن تعيرهم أي اهتمام
صحياً: تحسن اختيار لائحة طعامك المفيدة، بعدما وضعت حداً للإفراط في تناول المأكولات المضرّة
:برج الميزان
مهنياً: يتعقد برنامج وقتك بعض الشيء، واليوم هو الوقت المناسب لتكون على مستوى المشاريع التي ستدافع عنها
عاطفياً: تدعو الشريك إلى مصاحبتك في هدوء الحياة فلا دعوات صاخبة ولا حياة اجتماعية حافلة
صحياً: من حسن حظك أنك محاط بأشخاص لا يقلون عنك اهتماماً بالشأن الرياضي، ما يشجعك على ممارستها بانتظام
برج العقرب:
مهنياً: الفلك اليوم يبشرك ببعض التحسن في حياتك المهنية، وتفيض حيوية ونشاطاً فى عملك
عاطفياً: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّباً منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية وايام الرومانسية
صحياً: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار
برج القوس:
مهنياً: يحيطك الفلك هذا اليوم بالأجواء المهنية الواعدة بعد فترة من الركود والجمود غير الاعتيادي
عاطفياً: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة
صحياً: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك
برج الجدي
مهنياً: يلائمك هذا اليوم ويخفف الضغط عنك على المستوي المهني، ويحمل إليك بعض التطمينات والبشارات السعيدة
عاطفياً: إنه يوم العاطفة والحب والحضور الاجتماعي، إذا كنت عازباً احتمالات كثيرة أن تلتقي "توأم روحك
صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة افضل
برج الدلو:
مهنياً: تحتفل اليوم بجاذبية كبيرة على الصعيدى الشخصي والمهني وسحر تمارسه على الجميع ولا ترفض التعامل مع الآخرين
عاطفياً: تناقش بعض الشؤون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وصائبة وقد تكون هناك تحولات تغير مجري حياتك العاطفية
صحياً: انتبه لحوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها
برج الحوت:
مهنياً: يبشرك الفلك اليوم بيوماً جميلاً ولا داعي إلى تلطيف الكلمة، ويحمل بالتأكيد حلولاً تخلصك من التعب المهني
عاطفياً: لا تصدر الأحكام العشوائية على الشريك، لأنك قد تظلمه من دون مبرّر فكن اكثر حنية وتفهم ولا تكون سليط اللسان
صحياً: تنظيم مواعيد الطعام يؤدي دوراً ايجابيا في حياتك الصحية حي تلاحظ ان صحتك اصبحت فى احسن حال