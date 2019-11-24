ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد مصيلحي: الاتحاد يتمسك بضم عمار حمدي من الأهلي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
Advertisements
حسن العمدة
أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يحاول التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي منذ الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نركز في اللاعبين الذين نملكهم بالقائمة، ومن الممكن التعاقد مع لاعب أو اثنين بالانتقالات الشتوية القادمة".

وأضاف: "أحاول التعاقد مع عمار حمدي منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وبالمستوى الذي ظهر به في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما من المستحيل أن يتركه الأهلي، أتمنى أن يتواجد معنا خاصة أن فرصته بالمشاركة مع الأحمر ضعيفة".

وأردف: "عمار اشترط أن يلعب مع الأندية التي شارك معها من قبل، والجماهير رأت امكانياته عندما كان يشارك معنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة ليلا.. ألفاظ غير محترمة بخناقة الأهلي والإسماعيلي..علي غزال بديلا لـ طارق حامد في الزمالك

أحمد بلال: أتمنى أن يقدم مصطفى محمد على الاحتراف

هاني حتحوت: أحمد فتحي مستمر في الأهلى رغم إغراءات بيراميدز.. وصفقة كهربا لم تحسم

عبد الرحمن مجدي: التأهل مجهود عام ونصف.. ولا ننظر لدقائق المشاركة ..فيديو

عمار حمدي: مركزي في المنتخب الأوليمبي ليس مهماً.. وحققنا هدفنا بالتأهل.. فيديو

كريم نيدفيد: أكرم توفيق سبب نجاح طريقة شوقي غريب

ترشيحاتنا

كريم نيدفيد: الزمن أثبت أن حسام البدري كان على حق

بعد أزمة اسمه.. أحمد حلمى يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب

فى عيد ميلاد هند صبرى .. ليلى علوى وإلهام شاهين ترقصان على أنغام "يوم تلات".. فيديو

تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة لجماهير الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

شغال بفلوس الاخوان.. اعترافات المقاول الهارب محمد على بتلقى اموال لـ التحريض ضد مصر | شاهد

ارتفاع ضحايا حريق عزبة المواسير إلى ٩ متوفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المرآة .. إيمان العاصي تتألق بالأبيض

ليس المرحاض .. دراسة تثبت المكان الأكثر قذارة في الحمام

عاش يتيما وحيدًا .. حفل تأبين هيثم احمد زكى فى قصر السينما ..صور