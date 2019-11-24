محمد مصيلحي: الاتحاد يتمسك بضم عمار حمدي من الأهلي

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يحاول التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي منذ الانتقالات الصيفية الماضية.



وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نركز في اللاعبين الذين نملكهم بالقائمة، ومن الممكن التعاقد مع لاعب أو اثنين بالانتقالات الشتوية القادمة".



وأضاف: "أحاول التعاقد مع عمار حمدي منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وبالمستوى الذي ظهر به في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما من المستحيل أن يتركه الأهلي، أتمنى أن يتواجد معنا خاصة أن فرصته بالمشاركة مع الأحمر ضعيفة".



وأردف: "عمار اشترط أن يلعب مع الأندية التي شارك معها من قبل، والجماهير رأت امكانياته عندما كان يشارك معنا".