بشرى وكندة علوش وشيرين رضا في دار الأوبرا لمشاهدة الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض

شارك أبطال الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، في العرض الأول المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤١، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



كما حضر عدد من الفنانين علي السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم في عرضه الأول منهم، لبلبة، بشري، كندة علوش، شيرين رضا، ، ياسمين رئيس، نسرين أمين، الفنانة انجي ابو زيد، مادلين طبر، كريم قاسم، رانيا منصور، انجي وجدان.



وتدور أحداث الفيلم حول "سلمى" و"تامر" متزوجين منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. وفي المحكمة، يفاجئان بماضي صادم لوالد تامر.



وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلمًا ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.