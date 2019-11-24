ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. تعليق محمد رمضان بعد حصوله على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:05 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
سيد احمد
نشر محمد رمضان عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، احتفالا بفوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.

وعلق محمد رمضان قائلا: " الحمد لله رب العالمين مبروك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا
#afrima 2019 🇳🇬🌍 #ثقة_في_الله_نجاح ".

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

من نجاح لنجاح دايما يانجم النجوم ربنا يوفقك يااارب وثقه في الله نجاح يا حبيب قلبي ❤❤❤❤❤.

ربنا معاك انت مجتهد وطموح وعافرت وبتعافر معاك ربنا ودعواتنا ❤.

وكان محمد رمضان استطاع اقتناء سيارة من معرض موسم الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجارى.

واستغل محمد رمضان فرصة تواجده في المعرض لإقامة حفلة غنائية الخميس الماضي، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، التي يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني رمزي يهنئ الأمة الاسلامية بـ المولد النبوي.. والجمهور يرد

فخر العرب.. تريزيجيه يتصدر تويتر بعد تسجيله هدفا في شباك وولفرهامبتون

ثقة فى الله نجاح.. محمد رمضان يوجه رسالة لابنه .. والجمهور : ربنا يخليكوا لبعض

تعرف على موعد حفلة محمد رمضان فى الرياض

نمبر ون.. محمد رمضان برفقة لويس فيجو وصمويل إيتو في المغرب

أسبوع على نهاية التصويت.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ الأكثر شعبية في أفريقيا | شاهد

ترشيحاتنا

الحقيقة الكاملة في أزمة الجمعية العمومية لـ الأهلي

ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

نشرة الفن.. أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني.. وميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها

لكل اسم حكاية.. فرشوط قرية عريقة ومركز تجارى هام

مفاجأة لـ السيدات .. 5 أطعمة تخلصك من السيلوليت

زوجة شقيق معتز مطر: جلب اللعنة للأسرة وتسبب في تفكك العائلة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. فيديو مروع لسيارة تسقط فوق المارة من أعلى كوبري بـ الهند

فضحتها طفلة.. الحكم على عجوز بالسجن مدى الحياة بعد 30 عامًا من ارتكاب الجريمة

سعر غير متوقع لـ فستان إليسا فى كندا.. صور