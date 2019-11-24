شاهد.. تعليق محمد رمضان بعد حصوله على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا

نشر محمد رمضان عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، احتفالا بفوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.



وعلق محمد رمضان قائلا: " الحمد لله رب العالمين مبروك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا

#afrima 2019 🇳🇬🌍 #ثقة_في_الله_نجاح ".



وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



من نجاح لنجاح دايما يانجم النجوم ربنا يوفقك يااارب وثقه في الله نجاح يا حبيب قلبي ❤❤❤❤❤.



ربنا معاك انت مجتهد وطموح وعافرت وبتعافر معاك ربنا ودعواتنا ❤.



وكان محمد رمضان استطاع اقتناء سيارة من معرض موسم الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجارى.



واستغل محمد رمضان فرصة تواجده في المعرض لإقامة حفلة غنائية الخميس الماضي، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، التي يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم.