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توك شو

معهد البحوث الجيوفيزيقية يطلق تطبيقا جديدا لاكتشاف الظواهر الفلكية.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية
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قسم التوك شو
قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه فيما يتعلق بالتطبيق الجديد لاكتشاف الظواهر الفلكية الذي أطلقه المعهد، الهدف منه مواكبة العصر ومساعدة الأجيال الجديدة في استخدام التكنولوجيا والهواتف المحمولة بشكل كبير، خاصة بعد اهتمام الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الظواهر الفلكية وتفسيرها.

وتابع الدكتور جاد القاضى، من خلال حواره في برنامج"صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن أغلب ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات، موضحا أن المعهد يهتم بالرد عليها.

وأضاف جاد القاضى، ان الأسباب الاساسية لعمل التطبيق أيضا، هي: يعرض عليه كل الظواهر الفلكية التي ستحدث على مدار العام، سواء ظواهر مثل الكسوف والخسوف وامكانية متابعتها بالعين وأماكن ظهور هذه الظواهر أم هي خارج وداخل البلاد، وأيضًا من خلاله يتم التعرف على التقويم الهجري وبداية الأشهر الفلكية.

وأشار جاد القاضي، إلى أن هذا التطبيق عمل على زيادة الوعي لدى الجمهور، مشيرًا إلى أنه من الممكن خلال هذا التطبيق الإعلان عن الفعاليات والأحداث التي ينظمها معهد البحوث الفلكية فيما يتعلق بالظواهر الفلكية لمشاركة الأفراد واتاحة الفرصة لهم لمعرفة المزيد.
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