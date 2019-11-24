جينز وكاب | منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة منة فضالي صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.



وتألقت منة فضالي بلوك كاجوال أنيق و بسيط، حيث ارتدت بنطال جينز وجاكيت جينز مع تيشيرت أبيض.



كما ارتدت منة فضالي كاب على شعرها ونظارة شمسية، وحذاء رياضي.



واختارت منة فضالي مجموعة متنوعة من إكسسوارات اليد، كما ارتدت سلسلة ذهبية باسمها على الرقبة .



