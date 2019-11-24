أحمد موسى: أهالي الأسمرات يصدرون المنتجات لـ ألمانيا ودول الخليج.. شاهد

علق الإعلامي أحمد موسى، على نجاح مدينة الأسمرات في تصدير المنتجات إلى دول أوروبية وخليجية، قائلًا "إن أهالى المدينة يصنعون منتجات تصدر للخارج، حيث ينتجون الملابس لألمانيا، والسجاد لأوروبا وأمريكا، والسبح لدول الخليج والعراق"، واصفًا ما تم بالخيال.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى ، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما قرر إنهاء العشوائيات فى مصر قرر أيضا تغير حياة المواطنين.





وأشار إلى أنه تم إنشاء 3 مصانع فى الأسمرات للسجاد وللملابس وللسبح، مضيفا "اللى شغالين أولادنا وبناتنا اللى كانوا عايشين فى العشوائيات، وشغلهم رايح أوروبا وأمريكا وبالطلب".





ولفت إلى أن ثمن السجادة الحرير من 15 إلى 25 ألف جنيه، والصوف من 8 إلى 15 ألف جنيه، لافتا إلى أنه يتم تصنيع ملابس يتم تصديرها إلى ألمانيا.





وأبدى سعادته، قائلًا "الله أكبر، الناس ماكنتش تعرف تعمل حاجة، دلوقتى اتعملوا وبقى عندهم شقق وفرص عمل".