مش عايزة تظبط .. رضوى الشربينى تبهر متابعيها بصور سيلفى | شاهد

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت رضوى قائلة: "محاولة أخرى من محاولات السيلفى اللى مش عايزة تظبط".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر- زى العسل - تحفة.



يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى شاركت فى الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.





