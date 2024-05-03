رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصـ.هيـ.وني..ومرصد الأزهر يعلق

أعلن جوستافو بيترو، رئيس كولومبيا، أمام آلاف المؤيدين في العاصمة "بوجوتا" خلال فعاليات يوم العمال العالمي، عن عزم بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصـ.هيـ.وني.

وجاء إعلان "بيترو" بعد انتقادات سابقة وجهها للكيان على خلفية الممارسات العنيفة التي ينتهجها في عدوانه على غـ.زة ضد المدنيين.

وأكد رئيس كولومبيا في كلمته: "اليوم، تتفق معنا الإنسانية في كل الشوارع. إن عهد الإبا.دة الجماعية، عهد إبا.دة شعب بأكمله أمام أعيننا، وأمام إنسانيتنا، لا يمكن أن يعود. إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية ولن نتركها تموت".

جدير بالذكر أن دولة بوليفيا تعد أول دولة في قارة أمريكا اللاتينية تعلن قطع العلاقات مع الكيان الصـ.هيـ.وني منذ عدة أشهر عقب عدوانه الغاشم على القطاع.

وتعقيبًا على ذلك، أعرب مرصد الأزهر عن تقديره لهذا الصوت الحر داعيًا المجتمع الدولي لحسم أمره حيال ردع هذا الكيان الإرهابي الذي يرتع كالسرطان في المنطقة.

وأكد المرصد أن ما فعله الاحتـ..لال خلال أكثر من ٢٠٠ يوم من قتـ..ل وتدمير وتعذ..يب وانتهاكات أمام الشاشات أو خلفها أوجد ضرورة لإعادة النظر في الكثير من بنود ومواثيق الأمم المتحدة لمنع تكرار مثل هذا العدوان مستقبلًا سواء أكان ضد الشعب الفلسطيني أو غيره من شعوب في العالم.