بملابس شتوية.. سارة نخلة تتألق فى باريس

شاركت المذيعة والممثلة سارة نخلة صورة جديدة جذابة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة من باريس.



ظهرت سارة نخلة فى الصورة بإطلالة شتوية كاجوال، حيث ارتدت بلوزة قصيرة باللون الأسود و نسقت معه جاكيت باللون الأبيض.



وانتعلت حذاء باللون الأسود، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.



يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.



وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.