مواعيد مباراتي الأهلى والجونة والزمالك مع إنبي اليوم والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا اليوم على الجونة فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء بملعب الجونة .



ويبحث الأهلى عن الفوز على الجونة خلال مباراة اليوم من أجل مواصلة عروضه المميزة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر بعد أن تمكن فى الفوز بجميع لقاءاته حتى الآن .



وفى تمام الساعة السابعة والنصف يلتقى الزمالك مع إنبي بملعب السلام فى مباراة قوية ينتظرها عشاق البيضاء من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث والسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بالدوري الممتاز.



ويفقد الزمالك في مواجهة اليوم العديد من الأسماء المهمة من اللاعبين وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط المخضرم والذى يغيب نتيجة شعوره بحالة من الإجهاد العضلي وحاجته إلى راحة تامة تمتد إلى عدة أيام.



وكذلك الحال بالنسبة لـ عبدالله جمعة الظهير الأيسر الأساسي ، كما يفقد الزمالك جهود نجمه يوسف أوباما بعد إصابته بكدمة قوية فى الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفراعنة .



كما يغيب التونسي فرجانى ساسى لاعب الوسط عن مواجهة الزمالك وإنبي اليوم بسبب إيقافه لمدة مباراة واحدة بعد تعرضه للطرد فى المباراة الماضية للزمالك أمام المقاولون العرب ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ المغربي أشرف بن شرقي .



ومن المقرر ان يتم نقل مباراتي الأهلى أمام الجونة والزمالك مع إنبي عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت .

