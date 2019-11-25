أسامة عبد الكريم : هذه حقيقة ضم حارس من الكبار للمنتخب الأوليمبي في الأولمبياد

كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر الأوليمبي عن حقيقة ضم أحد الحراس الكبار إلى قائمة أوليمبي الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020.



وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقب النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عقب فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الدولي المالاجاشي راكوتوجاونا أندوفيتر.



قال أسامة عبدالكريم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":لدينا كجهاز فنى ثقة فى الحراس الشباب الذين حصدنا فى وجودهم لقب أمم إفريقيا الأول في تاريخ المنتخبات الأولمبية وتحقق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 على أيديهم.



أضاف: لدينا أفضل حارس مرمى في افريقيا وهو محمد صبحى الذى حصل من اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية على لقب الأفضل رغم أن المتابعين قبل انطلاق البطولة لم يتوقعوا الدفع به خلال مجريات البطولة القارية.



أشار إلى أن ثنائى حراس المرمى للمنتخب الأوليمبي عمر رضوان وعمر صلاح يمتلكون الجاهزية الفنية والبدنية مثل محمد صبحى وهم شركاء فى النجاح أيضا وذلك يمثل استفادة قصوى لمركز حراس المرمى فى المنتخبات الوطنية فى المستقبل.



شدد على أن حراس المرمى الشباب هم من صنعوا الإنجاز التاريخي بجانب كتيبة لاعبي المنتخب الأوليمبي مشيرا إلى أحقيتهم فى التواجد وتمثيل مصر فى أولمبياد طوكيو 2020.



يذكر أنه وفقا للوائح المعمول بها فى البطولات الأوليمبية يحق للمنتخبات المشاركة الإستعانة بـ 3 لاعبين من الكبار الإستعانة بهم فى صفوف منتخبات بلادهم على مدار مباريات الأولمبياد.