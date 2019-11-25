ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة عبد الكريم : هذه حقيقة ضم حارس من الكبار للمنتخب الأوليمبي في الأولمبياد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:53 م
أسامة عبدالكريم وحراس
أسامة عبدالكريم وحراس المنتخب الأوليمبي
Advertisements
يسرى غازى
كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر الأوليمبي عن حقيقة ضم أحد الحراس الكبار إلى قائمة أوليمبي الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقب النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عقب فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الدولي المالاجاشي راكوتوجاونا أندوفيتر.

قال أسامة عبدالكريم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":لدينا كجهاز فنى ثقة فى الحراس الشباب الذين حصدنا فى وجودهم لقب أمم إفريقيا الأول في تاريخ المنتخبات الأولمبية وتحقق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 على أيديهم.

أضاف: لدينا أفضل حارس مرمى في افريقيا وهو محمد صبحى الذى حصل من اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية على لقب الأفضل رغم أن المتابعين قبل انطلاق البطولة لم يتوقعوا الدفع به خلال مجريات البطولة القارية.

أشار إلى أن ثنائى حراس المرمى للمنتخب الأوليمبي عمر رضوان وعمر صلاح يمتلكون الجاهزية الفنية والبدنية مثل محمد صبحى وهم شركاء فى النجاح أيضا وذلك يمثل استفادة قصوى لمركز حراس المرمى فى المنتخبات الوطنية فى المستقبل.

شدد على أن حراس المرمى الشباب هم من صنعوا الإنجاز التاريخي بجانب كتيبة لاعبي المنتخب الأوليمبي مشيرا إلى أحقيتهم فى التواجد وتمثيل مصر فى أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أنه وفقا للوائح المعمول بها فى البطولات الأوليمبية يحق للمنتخبات المشاركة الإستعانة بـ 3 لاعبين من الكبار الإستعانة بهم فى صفوف منتخبات بلادهم على مدار مباريات الأولمبياد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. 8 عوامل تعبر بالمنتخب الأولمبي لـ الأولمبياد

يتخطى الـ 23 عاماً.. تعرف على مصير مشاركة رمضان صبحي في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار | صور

مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

يتخطى الـ 23 عامًا.. تعرف على مصير مشاركة رمضان صبحي في أولمبياد طوكيو

أفريقيا فى قبضة الفراعنة الصغار.. منتخب مصر الأوليمبى يتوج باللقب ويحتكر الأرقام والجوائز

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا ..مرتضى يعد بحل أزمة المستحقات.. رحيل حسام البدري ..احتراف مهاجم الزمالك

إنجاز تاريخي .. لاعب الهلال يتوج بـ 3 بطولات في 24 ساعة

حسن بلبل يسخر من مؤتمر المقاول الهارب محمد علي في لندن: هنعمل بلانة

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجونة في الدوري

فيديوجراف| تعرف على سيارة محمد رمضان الجديدة

شائعة وصفعة ينهيان زواج عماد حمدي وشادية.. نوستالجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكاروهات المخطط.. درة بإطلالة ناعمة تخطف بها الأنظار

بـ vest فرو.. لطيفة بإطلالة شبابية على إنستجرام

عقد قران على شهادة وفاة.. السرطان ينهي حياة سيدة بعد زواجها بـ 24 ساعة