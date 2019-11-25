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حوادث

مصادرة 8000 عبوة عصائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:14 م
عبوة عصائر مجهولة
عبوة عصائر مجهولة المصدر
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احمد علي
تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية اليوم من شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية والتي أسفرت عن ضبط ٨٠٠٠ عبوة عصائر مجهولة المصدر بنطاق مركز طنطا.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط 8 الاف عبوة عصير و 300 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم اول طنطا ملك المدعو "م ح م" 41 سنه ومقيم ثان طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعه. كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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