مصادرة 8000 عبوة عصائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية اليوم من شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية والتي أسفرت عن ضبط ٨٠٠٠ عبوة عصائر مجهولة المصدر بنطاق مركز طنطا.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط 8 الاف عبوة عصير و 300 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم اول طنطا ملك المدعو "م ح م" 41 سنه ومقيم ثان طنطا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعه. كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.