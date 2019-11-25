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رياضة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد اكتساح الأهلي لـ الجونة برباعية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:43 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بفوز الفريق اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري، وأضاف: «حققنا فوزا مهما جدا رغم العودة من فترة توقف الدوري لفترة طويلة».

وأوضح أن الجهاز الفني حقق أهدافه من معسكر الإعداد خلال فترة التوقف الأخيرة من خلال معسكر الإمارات.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن لاعبي الأهلي قدموا عرضا قويا جدا اليوم، وحققوا مكسبا مهما قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

وأوضح أن الفريق كان قادرا على إضافة المزيد من الأهداف في مباراة اليوم التي شهدت إهدار العديد من الفرص.

ووجه مدير الكرة بالأهلي الشكر للاعبي الأهلي بعد المستوى المميز الذي ظهر به الجميع في أول مباراة بعد توقف الدوري.
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