حق الشعب.. إزالة 84 حالة تعد على أملاك الدولة واسترداد 6293م2 في الغربية

قال اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، إن اليوم العاشر للموجة 14 "حق الشعب" تضمنت استرداد 6293م2 وإزالة 84 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركزي سمنود وزفتي.





وأوضح أنه تمت إزالة 65 حالة تعدٍ بمركز سمنود على مساحة 4436م2 تمثلت في (54 حالة تعدٍ على أملاك الرى والصرف بمساحة 2579م2، و11 حالة تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 1857م2).





وأضاف أنه تمت إزالة 19 حالة تعدٍ بمركز زفتي تمثلت في (13 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف على مساحة 437م2، 5 حالات تعدٍ على أملاك الأوقاف على مساحة 1396م2، حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية على مساحة 24م2).





وفى هذا السياق؛ أشار محافظ الغربية إلى أن حصيلة الموجة 14 خلال عشرة أيام شملت إزالة 1188 حالة تعدٍ على أملاك الدولة واسترداد 220248م2 من الأراضي المعتدى عليها بدون وجه حق.





وأكد على استمرار أعمال الموجة بكل قوة لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة التي هي حق الجميع، موجها القائمين على أعمال الحملة بالالتزام الكامل بالإزالة في المهد لأى تعديات جديدة ومصادرة كافة مواد ومعدات البناء المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.