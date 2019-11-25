وزير الزراعة: السحابة السوداء أصبحت مجرد ذكرى

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن السحابة السوداء أصبحت مجرد ذكرى.



وأوضح أن الوزارة بذلت الكثير من الجهد في مواجهة منظومة القضاء على السحابة السوداء، وتمحور ذلك في إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة الزراعة للمتابعة بشكل يومي والتواصل مع المحافظين وإعداد التقارير والبيانات بالتعاون مع وزارة البيئة.



وتابع أبو ستيت، عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، خلال كلمته في مؤتمر وزارة البيئة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء، ما نشاهده اليوم نتيجة تضافر الجهات المعنية لإنجاح المنظومة.



وا ن تفعيل دور المهندسين الزراعين للقضاء على قش الأرز وتنظيم ندوات توعية للفلاحين بالتعاون مع وزارة البيئة و التنمية المحلية وصلت إلى 1220 ندوة في موسم للاستفادة من قش الأرز كمنتج.



وأوضح أن نجاح وزارة البيئة يعد نموذجا مشرفا ونرجوا أن يتحقق العام المقبل الإنجاز نفسه فى ملف إعادة تدوير القمامة باعتبارها كنز مدفون لم يتم اكتشافه بعد.



وأضاف عز الدين أن تجربة موسم السحابة السوداء هذا العام، لابد أن نشيد فيها بروح الفريق الواحد، والاعتماد على التوعية بأهمية ما يملكه المزارع بين يديه ليستفيد منه، وأصبح سماد وسلعة تصديرية فى بعض الأحيان، وذلك لم يأت من فراغ، فقد كان هناك جهود بالسنوات الماضية، حتى وصلنا لنصبح من رد فعل إلى فعل، من خلال الاستعداد المبكر.



وكانت وزارة البيئة قد نظمت، اليوم الاثنين، مؤتمرا للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء".



بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات و الدكتور كمال شوقي محافظ الدقهلية والدكتور طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وطارق الجبالي رئيس رئيس شرطة المسطحات المائية وممدوح غراب محافظ الشرقية ومسئولى عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة