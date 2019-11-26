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أخبار البلد

نقيب السياحيين: ضغوط قوية من منظمى الرحلات لاستئناف الطيران الروسى

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
السياحة الروسية -
السياحة الروسية - أرشيفية
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محمد الاسكندرانى
قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إنه بعد عدة أيام من قرار رفع حظر الطيران الانجليزى عن شرم الشيخ فتحت أبواب كبيرة امام الرحلات لمصر بشكل عام ونشهد ذلك عبر الحجوزات.

وأكد حلقة فى تصريح لـ"صدى البلد" أن رغبة السوق الأوروبى تجاة المقصد المصرى "غطى" على اهتمامنا بعودة السياحة الروسية، خاصة أن سائحى أوروبا أعلى انفاقا من نظرائهم الروس.

وأشار نقيب السياحيين الى ضغط قوى من منظمى الرحلات الروس على القيادة السياسية لسرعة عودة استئناف الطيران الى شرم والغردقة حيث انه هناك الآلاف من السائحين الروس يقصدون مصر من عدة دول أخرى.

ألمح أنه قريبا جدا سنشاهد قرار بعودة الطيران الروسى خاصة ان مصر تشهد مطاراتها حالة أمنية لم تسبق من تأمين الركاب والحقائب بشكل صارم.
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