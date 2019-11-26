نقيب السياحيين: ضغوط قوية من منظمى الرحلات لاستئناف الطيران الروسى

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إنه بعد عدة أيام من قرار رفع حظر الطيران الانجليزى عن شرم الشيخ فتحت أبواب كبيرة امام الرحلات لمصر بشكل عام ونشهد ذلك عبر الحجوزات.





وأكد حلقة فى تصريح لـ"صدى البلد" أن رغبة السوق الأوروبى تجاة المقصد المصرى "غطى" على اهتمامنا بعودة السياحة الروسية، خاصة أن سائحى أوروبا أعلى انفاقا من نظرائهم الروس.





وأشار نقيب السياحيين الى ضغط قوى من منظمى الرحلات الروس على القيادة السياسية لسرعة عودة استئناف الطيران الى شرم والغردقة حيث انه هناك الآلاف من السائحين الروس يقصدون مصر من عدة دول أخرى.



