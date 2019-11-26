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أخبار البلد

عبلة إبراهيم: أطالب بوجود قاضيات فى محكمة الأسرة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
د عبلة ابراهيم
د عبلة ابراهيم
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أمل مجدى
قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، إن مطالبة بعض السيدات بضرورة إدراج "حقهن في الخلع" ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ ليست في وقتها.

وأضافت الدكتورة عبلة إبراهيم، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن القانون الجديد لم يصدق عليه وما زال فى مرحلة النقاش وليس من الطبيعى أن يتم الموافقة عليه وهو يخلو من حق المرأة فى الخلع لأن ذلك خارج الدين واستشهدت بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لإحدى الزوجات اخلعيه.

وأشارت إلى أن المرأة التى تتعرض في بعض الحالات للخيانة والضرب والعنف، قد لا يوجد أمامه حل سوى اللجوء إلى الخلع، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على محكمة الاسرة أكثر من ذلك .

وأكدت ضرورة زيادة التوعية خاصة فى الريف لتعرف المرأة حقوقها وأن عليها التوجه لرفع دعوى أمام المحكمة فى حالة التضرر من الزوج، مطالبة بوجود قاضيات فى محكمة الأسرة .

ونوهت بأن التأخير فى إصدار الأحكام يحمل فى طياته محاولات للصلح بين الزوجين، لافتة إلى أن سوريا لديها تجربة رائعة في الحد من الطلاق يمكن الاستفادة منها حيث كان يتم تشكيل "مجلس عيلة" يتبع وزارة الشئون الاجتماعية ويلجأ إليه الزوجان قبل الذهاب لرفع دعاوى وكان يشارك فيه متخصصون وكان يحد من حالات الطلاق ولذا يجب الاستفادة من مثل هذه الأفكار وتطويرها.

ولفتت إلى خطورة الرؤية الموجودة حاليًا بأن يرى الأب أطفاله فى ناد أو مكان عام لساعات فقط، موضحة أن مقابلة الأطفال للأب لو كانوا فى حضانة الأم يجب أن تكون فى منزل يتبع الدولة حتى يشعر الطفل بالحميمية.
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