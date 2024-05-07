5 أشخاص يحتجزون صاحب شركة مقاولات بالقاهرة.. اعرف السبب

كشف رجال الأمن ملابسات واقعة قيام عدد من الأشخاص بإحتجاز آخر كرهاً عنه بأحد العقارات بالقاهرة لوجود خلافات مالية بينهم .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد من الأشخاص بإحتجاز شخص كرهاً عنه بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص أمكن ضبط صاحب شركة مقاولات له معلومات جنائية وطرف ثانى 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية .

وتبين وجود شراكة بين الطرفين على أعمال المقاولات وتعثر الأول فى سداد مديونية عليه فقاموا بإستدراجه وتمكنوا من الإستيلاء على سيارته وإقتياده للشقة محل البلاغ بدعوى التفاوض حول قيمة المديونية الخاصة بهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.