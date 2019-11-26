يحدث اليوم.. غضب في فلسطين ضد قرارات الاستيطان.. ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي يصل القاهرة

يشهد اليوم الثلاثاء، 26 من نوفمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:



- تستضيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ورشة عمل إقليمية، في القاهرة، حول تعزيز حوكمة الهجرة عبر التواصل الريفي الحضري، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات للبشرية.



- تبدأ أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية، الخاص بإعداد مشروع القانون الاسترشادي الخاص بحماية حقوق المرضى النفسيين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



- يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مع نظيريه البولندي جاك تشابوتوفيتش، والجورجي دافيت زالكاليانى، بالعاصمة الألمانية برلين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



- تشهد كافة المحافظات الفلسطينية يوم غضب جماهيري، رفضا للقرارات الأمريكية الجائرة بحق الشعب الفلسطينى وقضيته، في ضوء اعتبار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المستوطنات بالضفة الغربية، غير مخالفة للقانون الدولي.



- يصل وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، حكمة الله زاده نعمة الله، إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى؛ ليترأس الدورة الثانية للجنة العليا الحكومية المصرية الطاجيكي للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.