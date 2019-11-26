برلماني: وزيرة الصحة فشلت في نيل رضا الشارع المصري

أكد النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، ضرورة أن تكون وزيرة الصحة السيدة هالة زايد أول الراحلين من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، في ظل التعديل الوزاري المرتقب إجراؤه خلال أيام، والاستعانة بدلًا منها بشخصية قيادية قادرة على إحداث تغيير نوعي في القطاع الطبي في مصر.



وأشار أبو طالب- في بيان له اليوم الثلاثاء- إلى أن وزيرة الصحة فشلت في نيل رضا الشارع المصري في تقديم أي إنجاز يحسب لها في القطاع المهم والحيوي في مصر، والمواطن المصري يوميًا يعاني من الإهمال والتقصير الذي يلاقيه في سبيل الحصول على خدمة طبية تُليق به، من تكدس وزحام في المستشفيات، وأطباء يتعاملون بعجرفة مع المرضى وذويهم، ومستشفيات خاوية على عروشها، وأقسام الاستقبال والطوارئ لا تقوم بدورها الكافي.



وتابع أبو طالب، وفي قطاع الدواء، فشلت وزيرة الصحة تمامًا في بسط سيطرتها بما يخوله لها القانون في إحكام الرقابة عليه، وتركت القطاع متخبطًا ما بين مريض يبحث عن بعض الأدوية التي لا يجدها، وشركات لا تقدم له الدواء.