شوبير: جان ندالا حكما لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة الأهلي، وضيفه الترجي التونسي، يوم يوم 25 مايو الجاري، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه علي فيسبوك، “الكونغولي جان جاك ندالا حكما لمباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة”.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام يوم السبت الموافق 18 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس في تونس، فيما تُقام مباراة العودة يوم 25 مايو في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.