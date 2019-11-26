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رياضة

ميسي يحدد موعد رحيله عن برشلونة.. ويوجه رسالة لـ نيمار

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:39 م
ميسي لاعب برشلونة
ميسي لاعب برشلونة
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محمد السعيد
حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني، موعد رحيله عن البلوجرانا، بعد 15 عاما من تمثيل الفريق الأول.

وذكرت صحيفة " فرانس فوتبول" الفرنسية، أن ميسي اتصل بنيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان، عقب هزيمة برشلونة أمام ليفربول 4-0، الموسم الماضي، في دروي أبطال أوروبا، وطلب منه العودة إلى برشلونة مرة آخرى، لخلافته في الفريق".

وأضافت الصحيفة، أن ميسي أخبر نيمار أنه سيغادر برشلونة بعد عامين، وأنه سيكون قائد الفريق بعد رحيله".

وكان نيمار غادر برشلونة في صيف 2017، بعدما قام باريس سان جيرمان بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليون يورو.

يذكر أن ميسي ألمح مؤخرا عن أقتراب اعتزاله كرة القدم بتصريحه الشهير، عقب تتويجه جائزة افضل لاعب في العالم، في شهر سبتمبر الماضي:" الجسد لا يرحم مع مرور الوقت يصبح الأمر أكثر صعوبة.
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