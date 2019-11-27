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التخطيط والقومي للإدارة يطلقان برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية.. السعيد: مصر تعمل بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي في عام 2019 على توفير فرص تعليمية مختلفة لها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:59 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
  • وزارة التخطيط والمعهد القومي للإدارة يطلقان "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر المقبل
  • هالة السعيد: البرنامج يستهدف دراسة الخبرة المصرية في الحوكمة والإصلاح الإداري
  • مصر تعمل بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي في عام 2019 على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الأفريقية
  • شريفة شريف: خاطبنا ٥٠ دولة أفريقية لترشيح المتدربات من الإدات العليا والوسطي والبرنامج يبدأ في ديسمبر

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر المقبل، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلًا عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر على دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية ونشر النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الإداري التي تمر بها الدولة حاليًا، إلى جانب تقديم الدعم بالتدريب اللازم على كيفية تطبيق خطط الإصلاح الإداري في كل الدول بما يحقق الأهداف الأممية ويتسق مع أجندة أفريقيا 2063، موضحةً أن البرنامج يستهدف دراسة الخبرة المصرية في الحوكمة والإصلاح الإداري.

وأوضحت أن من أهم أهداف أجندة أفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب، حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافتة إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الأفريقي، والتي تستهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بجميع أنحاء القارة.

وذكرت الوزيرة أن مصر تعمل بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الأفريقية تمكنها من بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الأفريقية المختلفة، لافتة إلى توفير برنامج "أساسيات التخطيط للتنمية"، والذي قدمه المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، فضلًا عن برنامج "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية"، والذي قدمه كذلك المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى برنامجي بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية، وبناء قدرات المدربين، واللذان قدمهما المعهد القومي للإدارة، مؤكدة أن قنوات التعاون بين مصر والدول الأفريقية في قضية تمكين المرأة لا تقتصر فقط على تلك البرامج التعليمية.

من جانبها، أوضحت شريفة شريف أنه تم إرسال خطابات ترشيح للبرنامج من خلال وزارة الخارجية إلى ٥٠ دولة أفريقية لترشيح المتدربات، كما تم التواصل مع سفارات تلك الدول بمصر، موضحة أنه من المستهدف أن يبدأ البرنامج في ديسمبر القادم ليستمر مدة أسبوع.

وقالت إن البرنامج سيتضمن جزءا تدريبيا بمدينة شرم الشيخ، على أن يتمثل الجزء الأخر في عدد من الزيارات الميدانية للوزارات المختلفة والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن المتدربات المستهدفات من الإدارات الوسطى ثم العليا على أن تتراوح أعمارهن بين ٣٥ و٥٠ عاما ليصبح عدد المتدربات الذي يستهدفه البرنامج ١٠٠ متدربة.
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